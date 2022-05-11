Нойер: В кубковых соревнованиях «Бавария» должна играть ещё лучше

Опытный голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался по поводу неудачной игры мюнхенской команды в кубковых соревнованиях в этом сезоне.

Нойер заявил, что в этом сезоне «Баварии» не было на важной стадии кубковых соревнований, что очень печально. Голкипер отметил, что мюнхенская команда должна играть лучше и серьёзнее относиться к своим соперникам. Мануэль добавил, что в следующем сезоне «Бавария» должна прибавить.

Напомним, что в этом сезоне Мануэль Нойер провёл в немецкой лиге 27 поединков, в десяти из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.