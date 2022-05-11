Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: В кубковых соревнованиях «Бавария» должна играть ещё лучше

11 Мая 2022 • 08:05 Комментировать

Опытный голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался по поводу неудачной игры мюнхенской команды в кубковых соревнованиях в этом сезоне.

Нойер заявил, что в этом сезоне «Баварии» не было на важной стадии кубковых соревнований, что очень печально. Голкипер отметил, что мюнхенская команда должна играть лучше и серьёзнее относиться к своим соперникам. Мануэль добавил, что в следующем сезоне «Бавария» должна прибавить.

Напомним, что в этом сезоне Мануэль Нойер провёл в немецкой лиге 27 поединков, в десяти из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
08:57 · Англия. Премьер-лига
Рангник посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Лаймера
08:42 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «РБ Лейпцига»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн будет зарабатывать больше, чем Роналду
08:05 · Германия. Бундеслига
Нойер: В кубковых соревнованиях «Бавария» должна играть ещё лучше
07:57 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Шахтёра» может перейти в «Байер»
06:51 · Германия. Бундеслига
У тренера «Баварии» напряжённые отношения со спортивным директором
10 Мая
23:03 · Германия. Бундеслига
Холанн - самый быстрозабивающий нападающий Бундеслиги
21:15 · Германия. Бундеслига
Мукиеле покинет «Лейпциг»
18:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать сразу двух полузащитников – Лаймера и Гравенберха
18:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Адейеми
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд интересуется Вернером
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере Холанна 2
15:58 · Германия. Бундеслига
Адейеми сегодня пройдёт медобследование для завершения перехода в «Боруссию» Дортмунд
15:51 · Англия. Премьер-лига
Селюк: «Холанн не подходит Гвардиоле» 3
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»
Все новости
Рекомендуем