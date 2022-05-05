«Бавария» закрыла сделку по Мазрауи

Руководители мюнхенской «Баварии» закрыли сделку по поводу трансфера марокканского защитника амстердамского «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

По информации авторитетного издания Bild, 24-летний марокканский футболист уже прошёл медицинское обследование, но к «Баварии» Нуссаир присоединится только после окончания этого сезона. Стоит отметить, что в мюнхенской команде защитник будет получать солидные восемь миллионов евро в год.

В этом сезоне Нуссаир Марзауи провёл в голландской лиге 23 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.