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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Левандовски

26 Апреля 2022 • 09:28 Комментировать

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер может заменить Роберта Левандовски в «Баварии», сообщает BILD.

По информации источника, «Бавария» связывалась с агентами Аллера, чтобы уточнить заинтересованность игрока. Летом игрок будет доступен для «мюнхенцев» за €40 млн. Требования форварда к зарплате составляют около €10 млн в год.

Аллер перешёл в «Аякс» в 2021 году из «Вест Хэма» за €22,5 млн. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара провёл за голландский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал девять результативных передач. Цена футболиста на Transfermarkt оценивается в €30 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Роберт Левандовски Себастьян Аллер
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