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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» решила омолодить состав

20 Апреля 2022 • 09:50 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми и защитника «Фрайбурга» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, у Адейеми есть договорённости о личных условиях с немецким клубом, но окончательное соглашение с «РБ Зальцбургом» пока не достигнуто. Аналогичная ситуация с Шлоттербеком.

В текущем сезоне Адейеми провёл за австрийский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт 20-летнего немца рассчитан до 2024 года. Цена нападающего на Transfermarkt составляет €35 млн.

Шлоттербек в текущем сезоне выходил на поле в футболке «Фрайбурга» 33 раза. За это время он сумел забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу. Контракт 22-летнего немца истекает в 2023 году. Его цена на Transfermarkt составляет €28 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Фрайбург Боруссия Дортмунд Карим Адейеми Нико Шлоттербек
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