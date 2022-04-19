«Интер» планирует летом подписать полузащитника «Айнтрахта»

Руководители миланского «Интера» хотят летом переманить к себе в команду сербского полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, миланский клуб готов предложить 29-летнему сербскому футболисту четырёхлетнее соглашение с солидной зарплатой в пять миллионов евро в год. Боссы «Айнтрахта» хотят выручить с продажи одного из своих лидеров около 15 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Филип Костич провёл в немецкой лиге 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью ассистами.