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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» планирует летом подписать полузащитника «Айнтрахта»

19 Апреля 2022 • 08:19 Комментировать

Руководители миланского «Интера» хотят летом переманить к себе в команду сербского полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, миланский клуб готов предложить 29-летнему сербскому футболисту четырёхлетнее соглашение с солидной зарплатой в пять миллионов евро в год. Боссы «Айнтрахта» хотят выручить с продажи одного из своих лидеров около 15 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Филип Костич провёл в немецкой лиге 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
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