«Хоффенхайм» неожиданно не смог обыграть аутсайдера чемпионата Германии

«Хоффенхайм» не сумел обыграть на своём поле аутсайдера чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» (0:0) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
Команды не смогли порадовать зрителей голами.
«Хоффенхайм» опустился в турнирной таблице на одно место (восьмое) с 45-ю очками, «Гройтер Фюрт» продолжил замыкать список команд, имея в активе 17 зачётных баллов.
Протокол игры
Бауманн Оливер•Пош Штефан 50' (Нордтвейт Ховард ( 50') •Фогт Кевин • 60'Ричардс Крис 46' (Акпогума Кевин ( 46') •Кадержабек Павел 18' 71' (Ларсен Якоб-Бруун ( 71') •Баумгартнер Кристоф • 54'Самассеку Диади•Раум Давид 87' (Сков Роберт ( 87') •Бебу Ила•Даббур Мунас 71' (Рюттер Жоржиньо ( 71') •Крамарич Андрей
Линде Андреас•Гризбек Себастьян • 79'Бауэр Максимилиан 41' 46' (Виллемс Джетро ( 46') •Виргевер Ник•Левелинг Джейми•Рашль Тобиас•Тильман Тимоти•Иттер Джанлука•Грин Джулиан 39' 90' (Юнг Гидеон ( 90') •Нильсен Ховард 11' (Абиама Диксон ( 11'•Нганкам Жессик 76') •Хргота Бранимир
17 апреля. Стадион "Prezero Arena".