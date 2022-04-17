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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» неожиданно не смог обыграть аутсайдера чемпионата Германии

17 Апреля 2022 • 20:24 Комментировать
Хоффенхайм
0:0
Гройтер Фюрт
окончен

«Хоффенхайм» не сумел обыграть на своём поле аутсайдера чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» (0:0) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Команды не смогли порадовать зрителей голами.

«Хоффенхайм» опустился в турнирной таблице на одно место (восьмое) с 45-ю очками, «Гройтер Фюрт» продолжил замыкать список команд, имея в активе 17 зачётных баллов.

Протокол игры  
Хоффенхайм 0:0Гройтер Фюрт
Бауманн ОливерПош Штефан  50' (Нордтвейт Ховард (  50') Фогт Кевин   60'Ричардс Крис  46' (Акпогума Кевин (  46') Кадержабек Павел   18'  71' (Ларсен Якоб-Бруун (  71') Баумгартнер Кристоф   54'Самассеку ДиадиРаум Давид  87' (Сков Роберт (  87') Бебу ИлаДаббур Мунас  71' (Рюттер Жоржиньо (  71') Крамарич Андрей
Запасные: Адамс КасимГриллич ФлорианГайгер ДеннисФилипп ЛукаБисакшич ЭрминШтиллер АнджелоРуди СебастьянАсллани Фисник
Линде АндреасГризбек Себастьян   79'Бауэр Максимилиан   41'  46' (Виллемс Джетро (  46') Виргевер НикЛевелинг ДжеймиРашль ТобиасТильман ТимотиИттер ДжанлукаГрин Джулиан   39'  90' (Юнг Гидеон (  90') Нильсен Ховард  11' (Абиама Диксон (  11'Нганкам Жессик  76') Хргота Бранимир
Запасные: Бурхерт СашаФунк МариусАста СимонOliver Fobassam NaweБарри Абдурахман
17 апреля. Стадион "Prezero Arena".

 

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окончен Арминия 0:3 Бавария
окончен Хоффенхайм 0:0 Гройтер Фюрт 1.20 6.80 14.00
окончен Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр
Идет 23 минута Байер Л 0:0 РБ Лейпциг
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20:25 · Германия. Бундеслига
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