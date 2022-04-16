«Лидс» может заменить Филлипса полузащитником «Хоффенхайма» Грилличем

«Лидс Юнайтед» ближайшим летом может лишиться своего полузащитника и ключевого игрока Келвина Филлипса. Как сообщает The Sun, «павлины» могут заменить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» с помощью полузащитника немецкого «Хоффенхайма» Флориана Гриллича.

26-летний австриец проводит в «Хоффенхайме» уже пятый сезон и за этот срок успел добиться серьёзного прогресса. Главный тренер «Лидса» Джесси Марч видит в футболисте отличного кандидата на усиление полузащиты.

На данный момент «Лидс» идёт на 16-м месте в чемпионате Англии, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков. Команда Джесси Марча набрала 10 очков в последних четырёх матчах.