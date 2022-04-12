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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»

12 Апреля 2022 • 12:50 Комментировать

Польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски очень хочет продолжить карьеру в каталонской команде.

По информации Sky Sport Deutschland, 33-летний польский футболист хочет перебраться в «Барселону» для того, чтобы увеличить свои шансы на «Золотой мяч». К тому же, Левандовски всю карьеру хотел попробовать свои силы в испанском чемпионате. Напомним, что каталонский клуб готов платить Роберту около 40 миллионов евро в год.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 29 матчей, в которых отметился 32 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Золотой Мяч Роберт Левандовски
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