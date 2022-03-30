«Байер» не продаст Шика

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик, похоже, не сменит клуб в ближайшее время.

Результативная игра 26-летнего футболиста спровоцировала многочисленные слухи о его возможном переходе в один из топ-клубов. Среди претендентов назывались «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Мы не собираемся продавать Патрика Шика, поэтому говорить тут вообще не о чем, – прокомментировал слухи председатель исполнительного комитета «Байера» Фернандо Карро. – Ему комфортно у нас. Мы рассчитываем на него в ближайшие несколько лет», – цитирует испанца Sky Deutschland.

Патрик Шик забил 20 голов в 20 матчах текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги.