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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» не продаст Шика

30 Марта 2022 • 21:37 Комментировать
Байер Л
...
Герта
1.40 5.00 7.10
02.04 16:30

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик, похоже, не сменит клуб в ближайшее время.

Результативная игра 26-летнего футболиста спровоцировала многочисленные слухи о его возможном переходе в один из топ-клубов. Среди претендентов назывались «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Мы не собираемся продавать Патрика Шика, поэтому говорить тут вообще не о чем, – прокомментировал слухи председатель исполнительного комитета «Байера» Фернандо Карро. – Ему комфортно у нас. Мы рассчитываем на него в ближайшие несколько лет», – цитирует испанца Sky Deutschland.

Патрик Шик забил 20 голов в 20 матчах текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Шик
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БАЙЕР Л ГЕРТА
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