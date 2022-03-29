Лунев заявил, что ему приятнее играть за «Байер», чем за «Зенит»

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев признался, что получает больше удовольствия от игры за «Байер», чем за бывший клуб «Зенит».

«В плане футбола в «Байере» поприятнее, чем в «Зените». В плане игровой практики нет. В целом мне вполне комфортно, вполне интересно: уровень футбола, тренировочного процесса, организации футбола», — написал Лунев в своем телеграм-канале.

30-летний Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. У него истек контракт с «Зенитом», и стороны не стали его продлевать.

В текущем сезоне российский вратарь сыграл лишь в одном матче за команду из Леверкузена. До недавнего времени Лунев залечивал травму лодыжки, которую он получил во время тренировки.

«Байер» в чемпионате Германии идет на третьем месте после 27 туров. Команда набрала 48 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.