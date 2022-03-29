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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунев заявил, что ему приятнее играть за «Байер», чем за «Зенит»

29 Марта 2022 • 22:55 Комментировать
Байер Л
...
Герта
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02.04 16:30

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев признался, что получает больше удовольствия от игры за «Байер», чем за бывший клуб «Зенит».

«В плане футбола в «Байере» поприятнее, чем в «Зените». В плане игровой практики нет. В целом мне вполне комфортно, вполне интересно: уровень футбола, тренировочного процесса, организации футбола», — написал Лунев в своем телеграм-канале.

30-летний Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. У него истек контракт с «Зенитом», и стороны не стали его продлевать.

В текущем сезоне российский вратарь сыграл лишь в одном матче за команду из Леверкузена. До недавнего времени Лунев залечивал травму лодыжки, которую он получил во время тренировки.

«Байер» в чемпионате Германии идет на третьем месте после 27 туров. Команда набрала 48 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.


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