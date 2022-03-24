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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лено может вернуться в Бундеслигу

24 Марта 2022 • 23:05 Комментировать
Байер Л
...
Герта
1.40 5.00 7.40
02.04 16:30

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено может перейти в леверкузенский «Байер».

Как стало известно ранее, немецкий страж ворот хотел бы покинуть «Арсенал» из-за нехватки игрового времени, а клуб готов расстаться с ним по окончании сезона.

По сведениям издания Football.London, интерес к Лено проявляют сразу несколько клубов немецкой Бундеслиги, а главным претендентом считается «Байер», чьи цвета 30-летний вратарь уже защищал в прошлом. Ещё один интересующийся клуб – английский «Ньюкасл», который, впрочем, предпочёл бы приобрести Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед».

Бернд Лено принял участие лишь в 4 матчах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги за «Арсенал», пропустив 9 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Бернд Лено
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