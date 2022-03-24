Лено может вернуться в Бундеслигу

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено может перейти в леверкузенский «Байер».

Как стало известно ранее, немецкий страж ворот хотел бы покинуть «Арсенал» из-за нехватки игрового времени, а клуб готов расстаться с ним по окончании сезона.

По сведениям издания Football.London, интерес к Лено проявляют сразу несколько клубов немецкой Бундеслиги, а главным претендентом считается «Байер», чьи цвета 30-летний вратарь уже защищал в прошлом. Ещё один интересующийся клуб – английский «Ньюкасл», который, впрочем, предпочёл бы приобрести Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед».

Бернд Лено принял участие лишь в 4 матчах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги за «Арсенал», пропустив 9 голов.