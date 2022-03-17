Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Три клуба АПЛ хотят подписать Диаби из «Байера»

17 Марта 2022 • 22:59 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
2.95 3.50 2.30
20.03 19:30

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби интересен трём клубам английской Премьер-лиги.

Серьёзный интерес к 22-летнему футболисту проявляют лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», утверждает издание Sport1. Трансфер француза, по информации источника, может обойтись примерно в 60 млн евро.

Контракт Диаби с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне вингер записал в свой актив 16 голов и 9 результативных передач в 34 матчах всех турниров. Трансферная стоимость недавнего дебютанта сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мусса Диаби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  22:30 Бохум ... Боруссия М 2.60 3.65 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Левандовски
23:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн еще не принял решения о своём будущем
22:59 · Германия. Бундеслига
Три клуба АПЛ хотят подписать Диаби из «Байера»
22:04 · Германия. Бундеслига
Дешам о вызове Нкунку и Клаусса: Настало подходящее время взглянуть на них
21:17 · Германия. Бундеслига
У Павара положительный результат на COVID-19
19:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» требует 150 млн евро за трансфер Вирца 1
18:59 · Германия. Бундеслига
Левандовски тренируется индивидуально. Его выход на поле в субботу под вопросом
18:45 · Германия. Бундеслига
Торган Азар заинтересовал мадридский «Атлетико»
16:07 · Германия. Бундеслига
Пункт в контракте Холанна об отступных в 75 миллионов евро перестанет действовать после 30 апреля
14:08 · Германия. Бундеслига
Боссы «Баварии» не сомневаются в продлении контрактов с Левандовски и Нойером
13:02 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» Зюле выбыл на неопределённый срок
11:29 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: Левандовски знает, что мы его очень ценим
09:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не хочет сильно тратиться на Холанна
08:44 · Германия. Бундеслига
Кан хочет продлить контракт с Левандовски
04:44 · Германия. Бундеслига
Руководство «Боруссии» уверено в трансфере Холанна в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем