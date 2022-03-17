Три клуба АПЛ хотят подписать Диаби из «Байера»

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби интересен трём клубам английской Премьер-лиги.

Серьёзный интерес к 22-летнему футболисту проявляют лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», утверждает издание Sport1. Трансфер француза, по информации источника, может обойтись примерно в 60 млн евро.

Контракт Диаби с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне вингер записал в свой актив 16 голов и 9 результативных передач в 34 матчах всех турниров. Трансферная стоимость недавнего дебютанта сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.