«Байер» обыграл «Вольфсбург» благодаря дублю Паулиньо

Леверкузенский «Байер» сумел обыграть «Вольфсбург» в 27-м туре немецкой Бундеслиги благодаря двум голам, забитым в концовке второго тайма. Оба гола забил Жозе Паулиньо.
Победа позволила «Байеру» укрепиться на третьем месте в турнирной таблице. «Вольфсбург» на текущий момент идёт 12-м и не обеспечил себе прописку на новый сезон.
Протокол игры
|86'Паулиньо Жозе (0:1)
|90'Паулиньо Жозе (0:2)
Перван Павао•Лакруа Максанс • 83'Борнаув Себастьян•Брукс Джон 88' (Бялек Бартош ( 88') •Мбабу Кевин 74' (Баку Ридле ( 74') •Шлагер Ксавер 74' (Вальдшмидт Лука ( 74') •Арнольд Максимилиан•Руссийон Жером 81' (Герхардт Янник ( 81') •Крузе Макс•Винд Жонас 74' (Вранкс Астер ( 74' ) • 83'Нмеча Лукас
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон 81' (Синкгравен Дэйли ( 81') •Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Беллараби Карим 73' (Аларио Лукас ( 73') •Демирбай Керем • 83'Андрих Роберт•Баккер Митчел 65' (Инкапье Пьеро ( 65' ) • 83'Адли Амин 9' 81' (Паулиньо Жозе ( 81') •Диаби Мусса•Азмун Сердар 73' (Арангис Чарлес ( 73')
20 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).