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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» обыграл «Вольфсбург» благодаря дублю Паулиньо

20 Марта 2022 • 21:40 Комментировать
Вольфсбург
0:2
Байер Л
окончен

Леверкузенский «Байер» сумел обыграть «Вольфсбург» в 27-м туре немецкой Бундеслиги благодаря двум голам, забитым в концовке второго тайма. Оба гола забил Жозе Паулиньо.

Победа позволила «Байеру» укрепиться на третьем месте в турнирной таблице. «Вольфсбург» на текущий момент идёт 12-м и не обеспечил себе прописку на новый сезон.

Протокол игры  
Вольфсбург 0:2Байер Л
  86'Паулиньо Жозе (0:1)
  90'Паулиньо Жозе (0:2)
Перван ПаваоЛакруа Максанс   83'Борнаув СебастьянБрукс Джон  88' (Бялек Бартош (  88') Мбабу Кевин  74' (Баку Ридле (  74') Шлагер Ксавер  74' (Вальдшмидт Лука (  74') Арнольд МаксимилианРуссийон Жером  81' (Герхардт Янник (  81') Крузе МаксВинд Жонас  74' (Вранкс Астер (  74'   83') Нмеча Лукас
Запасные: Штеффен РенатоНмеча ФеликсЛукебакио ДодиКлингер Никлас
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  81' (Синкгравен Дэйли (  81') Та ДжонатанТапсоба ЭдмонБеллараби Карим  73' (Аларио Лукас (  73') Демирбай Керем   83'Андрих РобертБаккер Митчел  65' (Инкапье Пьеро (  65'   83') Адли Амин   9'  81' (Паулиньо Жозе (  81') Диаби МуссаАзмун Сердар  73' (Арангис Чарлес (  73')
Запасные: Ломб НикласБаумгартлингер ЮлианПаласиос ЭксекиэльГрилль Леннарт
20 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Жозе Паулиньо
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окончен РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр
окончен Вольфсбург 0:2 Байер Л 3.00 3.55 2.30
Идет 62 минута Кёльн 1:1 Боруссия Д 3.35 4.00 2.02
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