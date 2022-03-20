«Байер» обыграл «Вольфсбург» благодаря дублю Паулиньо

Леверкузенский «Байер» сумел обыграть «Вольфсбург» в 27-м туре немецкой Бундеслиги благодаря двум голам, забитым в концовке второго тайма. Оба гола забил Жозе Паулиньо.

Победа позволила «Байеру» укрепиться на третьем месте в турнирной таблице. «Вольфсбург» на текущий момент идёт 12-м и не обеспечил себе прописку на новый сезон.