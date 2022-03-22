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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шик пропустит важный матч сборной Чехии

22 Марта 2022 • 01:34 Комментировать
Вольфсбург
0:2
Байер Л
окончен

Нападающий Патрик Шик из-за травмы не поможет своей национальной команде в важнейшем поединке.

Лидер леверкузенского «Байера» и сборной Чехии не сможет выйти на поле в полуфинальном матче плей-офф за место на Чемпионате мира против Швеции, который пройдёт 24 марта. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Польши.

«Мы полагали, что Патрик будет доступен. Это большая потеря для нас. Но мы договорились, что в случае выхода в финал ещё раз обсудим его состояние, чтобы оценить возможность задействовать его в матче против Польши», – приводит The Athletic слова главного тренера чехов Ярослава Шилгавы.

Напомним, что Патрик Шик наряду с Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Европы, забив на турнире 5 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Патрик Шик Ярослав Шилгавы
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