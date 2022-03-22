Шик пропустит важный матч сборной Чехии

Нападающий Патрик Шик из-за травмы не поможет своей национальной команде в важнейшем поединке.

Лидер леверкузенского «Байера» и сборной Чехии не сможет выйти на поле в полуфинальном матче плей-офф за место на Чемпионате мира против Швеции, который пройдёт 24 марта. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Польши.

«Мы полагали, что Патрик будет доступен. Это большая потеря для нас. Но мы договорились, что в случае выхода в финал ещё раз обсудим его состояние, чтобы оценить возможность задействовать его в матче против Польши», – приводит The Athletic слова главного тренера чехов Ярослава Шилгавы.

Напомним, что Патрик Шик наряду с Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Европы, забив на турнире 5 мячей.