«Ювентус» усилил состав в последний день зимнего трансферного окна, подписав контракт со швейцарским полузащитником Денисом Закарией. 25-летний футболист перебрался в Турин из стана гладбахской «Боруссии». Сумма трансфера оценивается в 7 млн евро, половину которой составляют различные бонусы. Зарплата швейцарца составит 3 миллиона евро в год. Контракт рассчитан на 4,5 сезона. Закария выбрал 28-й номер на футболке.

Хавбек мог стать свободным агентом уже летом, в текущем сезоне он отметился одним голом в 18 поединках.

Ранее в понедельник полузащитники Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски перешли из «Ювентуса» в «Тоттенхэм».