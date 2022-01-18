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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кан высказался о Левандовски, ставшем лучшим игроком ФИФА второй год подряд

18 Января 2022 • 10:50 Комментировать

Роберт Левандовски получил приз лучшему игроку по версии ФИФА второй год подряд. Об успехе форварда «Баварии» высказался генеральный директор клуба Оливер Кан. Слова известного в прошлом вратаря приводятся на сайте мюнхенцев.

«Левандовски – феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей», - сказал Кан, отметив, что вручение поляку приза второй год подряд является оправданным.

Оливер Кан отметил, что в «Баварии» хотели бы, чтобы приз лучшему вратарю ФИФА получил Мануэль Нойер. При этом гендиректор клуба сказал, что Эдуар Менди, получивший в итоге награду, тоже заслужил её.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Роберт Левандовски
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