​Кан высказался о Левандовски, ставшем лучшим игроком ФИФА второй год подряд

Роберт Левандовски получил приз лучшему игроку по версии ФИФА второй год подряд. Об успехе форварда «Баварии» высказался генеральный директор клуба Оливер Кан. Слова известного в прошлом вратаря приводятся на сайте мюнхенцев.

«Левандовски – феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей», - сказал Кан, отметив, что вручение поляку приза второй год подряд является оправданным.

Оливер Кан отметил, что в «Баварии» хотели бы, чтобы приз лучшему вратарю ФИФА получил Мануэль Нойер. При этом гендиректор клуба сказал, что Эдуар Менди, получивший в итоге награду, тоже заслужил её.