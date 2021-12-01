Эвра - о «Золотом мяче»: «Левандовски ограбили два раза»

Известный в прошлом французский защитник Патрис Эвра, поигравший за ряд европейских топ-клубов, поделился мнением о результатах голосования за «Золотой мяч». Награду выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, второе место занял Роберт Левандовски («Бавария»), а третьим стал Жоржиньо («Челси»).

«Лео провел хороший сезон. Однако Роберт был лучшим два года подряд. Мне жаль его. France Football, откройте глаза и дайте ответы. Левандовски ограбили и на этот раз», - заявил Патрис в своем инстаграм-аккаунте.

В прошлом году Левандовски был явным фаворитом на «Золотой мяч», однако вручение премии отменили из-за коронавируса.