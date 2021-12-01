Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 398 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Эвра - о «Золотом мяче»: «Левандовски ограбили два раза»

01 Декабря 2021 • 10:31 Комментировать (1)

Известный в прошлом французский защитник Патрис Эвра, поигравший за ряд европейских топ-клубов, поделился мнением о результатах голосования за «Золотой мяч». Награду выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, второе место занял Роберт Левандовски («Бавария»), а третьим стал Жоржиньо («Челси»).

«Лео провел хороший сезон. Однако Роберт был лучшим два года подряд. Мне жаль его. France Football, откройте глаза и дайте ответы. Левандовски ограбили и на этот раз», - заявил Патрис в своем инстаграм-аккаунте.

В прошлом году Левандовски был явным фаворитом на «Золотой мяч», однако вручение премии отменили из-за коронавируса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Патрис Эвра Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Sergo
01 Декабря 2021 в 11:04
Красаучик! А карлик-плакисвый вор!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
12:09 · Англия. Премьер-лига
Названы два фаворита на трансфер Холанна
11:44 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил контракт защитнику сборной Германии
11:31 · Германия. Бундеслига
Главред France Football рассказал, кого поставил на первое место в голосовании за «Золотой мяч»
10:31 · Германия. Бундеслига
Эвра - о «Золотом мяче»: «Левандовски ограбили два раза» 1
08:47 · Германия. Бундеслига
ESPN определил лучшего центрфорварда мира
08:24 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Левандовски больше Месси заслужил «Золотой мяч» 1
08:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч» 1
30 Ноября
23:44 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски: «Неудивительно, что большинство фанатов не согласны с результатами борьбы за «Золотой мяч» 1
20:21 · Германия. Бундеслига
Клопп: «Если Левандовски не дали «Золотой мяч» сейчас, то он никогда его не получит» 2
13:51 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Левандовски - профессионал, который никогда не сдаётся» 1
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил игрока, которого нужно подписать «Манчестер Юнайтед» для прессинга 3 слухи
13:04 · Германия. Бундеслига
Жена Левандовски поддержала мужа после поражения в голосовании за «Золотой мяч» 5
12:38 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала выбор между Ольмо и Торресом
10:58 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» отреагировали на результаты голосования за «Золотой мяч» 4
Все новости
Рекомендуем