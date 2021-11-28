«Бавария» установила рекорд чемпионата Германии

В рамках 13-го тура немецкого чемпионата мюнхенская «Бавария» в родных стенах принимала «Арминию». Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал вингер Лерой Сане, поразивший ворота гостей на 71-й минуте.

Как информирует Opta в «Твиттере», в прошедшей встрече мюнхенский коллектив установил рекорд Бундеслиги. «Бавария» отметилась за календарный год 102 забитыми мячами. Чемпион страны превзошел достижение «Кёльна», на счету которого был 101 результативный удар.

По итогам 13 туров «Бавария» с 31 баллом занимает первое место в таблице Бундеслиги.