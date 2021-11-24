Луиш Фигу назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился своим мнением касательно предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», на которой станет известно имя лучшего футболиста по итогам 2021 года.

Португалец считает, что эта награда должна достаться нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Фигу отметил отсутствие должной конкуренции для поляка, припомнив прошлый год, когда приз не вручался из-за пандемии.

«Он и сейчас остался тем игроком, кто полностью заслужил победу в номинации. После него идут постоянные кандидаты Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также хороший отрезок провел Карим Бензема. Но, им нечем перебить достижения Левандовски», - сказал Фигу в интервью A Bola.