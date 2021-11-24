Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 497 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Луиш Фигу назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

24 Ноября 2021 • 22:51 Комментировать
Бавария
...
Арминия
27.11 20:30

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился своим мнением касательно предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», на которой станет известно имя лучшего футболиста по итогам 2021 года.

Португалец считает, что эта награда должна достаться нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Фигу отметил отсутствие должной конкуренции для поляка, припомнив прошлый год, когда приз не вручался из-за пандемии.

«Он и сейчас остался тем игроком, кто полностью заслужил победу в номинации. После него идут постоянные кандидаты Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также хороший отрезок провел Карим Бензема. Но, им нечем перебить достижения Левандовски», - сказал Фигу в интервью A Bola.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луиш Фигу Золотой Мяч Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
24 Ноября
22:51 · Германия. Бундеслига
Луиш Фигу назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:50 · Германия. Бундеслига
​Антипрививочник Киммих заболел COVID-19
23 Ноября
14:16 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» готова удвоить Холанну зарплату, чтобы сохранить его ещё на сезон слухи
12:08 · Германия. Бундеслига
Звёздный игрок может покинуть «Баварию» из-за нежелания вакцинироваться 1
08:34 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Зенит» должен Лунёву
00:37 · Германия. Бундеслига
«Интер» продвинулся в переговорах по защитнику сборной Германии слухи
22 Ноября
18:40 · Германия. Бундеслига
​Левандовски – лучший футболист года по версии Tuttosport, Жоржиньо и Месси – в топ-3 1
15:46 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» готова совершить самый дорогой трансфер в своей истории, подписав хавбека «Барселоны» 11 слухи
21 Ноября
21:28 · Германия. Бундеслига
«Майнц» и «Кёльн» разошлись миром
19:45 · Германия. Бундеслига
Киммиху сократили зарплату в «Баварии» - он до сих пор не вакцинировался 1
19:26 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» уступил «Айнтрахту» 1
16:47 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» отправила на карантин четверых игроков
20 Ноября
22:36 · Германия. Бундеслига
​«Унион Берлин» обыграл «Герту» в столичном дерби
19:30 · Германия. Бундеслига
​Дортмундская «Боруссия» вплотную приблизилась к «Баварии»: результаты Бундеслиги
17:05 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Штуттгарт» - 2:1 (закончен)
Все новости
Рекомендуем