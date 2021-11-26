Левандовски уверен, что заслужил «Золотой мяч»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски считается одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году. Как и год назад, когда отменили вручение награды из-за пандемии коронавируса, поляк много забивает и помогает команде добиваться побед.

На вопрос о том, кто должен был получить «Золотой мяч» 2020 года, Левандовски ответил: «Я. Мы выиграли с «Баварией» все, что могли. В каждом турнире, чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов я был лучшим бомбардиром. Думаю, футболист с такими результатами достоин «Золотого мяча», - приводит слова поляка Sportowe Fakty.

Вручение «Золотого мяча» 2021 года состоится 29 ноября.