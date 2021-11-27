Чудеса нереализации: «Бавария» забила всего один гол в ворота аутсайдера

В 13-м туре Бундеслиги «Бавария» играла дома против «Арминии» и могла побеждать с неприличным счётом, как делала до этого не один раз. Голкипер аутсайдеров Штефан Ортега поймал кураж и вместе с защитниками справлялся с большей частью угроз, а однажды ему на помощь пришел каркас ворот. Все же мюнхенцы своего добились, Лерой Сане на 71-й минуте вырвал победу - 1:0.
«Бавария» вернулась на первое место, набрав 31 очко.
Протокол игры
|(1:0) Сане Лерой 71'
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен • Юпамекано Део • Эрнандес Люка 65' 90' ( Зюле Никлас ( 90') • Альфонсо Дэвис • Толиссо Корентен • Горецка Леон 56' ( Мусиала Джамал ( 56') • Коман Кингсли • Мюллер Томас • Сане Лерой 72' ( Гнабри Серж ( 72') • Левандовски Роберт
Запасные: Тильман Малик • Рока Марк • Ричардс Омар • Фрюхтль Кристиан • Кюизанс Микаэль • Станишич Йосип
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Йоаким • Андраде Андреас 79' ( Ласм Бриан ( 79' ) • 82'Шёпф Алессандро 90' ( Серра Янни ( 90') • Притль Мануэль • Василиадис Себастиан 78' ( Фернандес Эдимилсон ( 78') • Виммер Патрик 64' ( Хак Робин ( 64') • Клос Фабиан 79' ( Де Медина Натан ( 79') • Окугава Масая
Запасные: Лаурсен Якоб-Баррет • Кунце Фабиан • Рамос Гильерме • Капино Стефанос
27 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).