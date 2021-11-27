Чудеса нереализации: «Бавария» забила всего один гол в ворота аутсайдера

В 13-м туре Бундеслиги «Бавария» играла дома против «Арминии» и могла побеждать с неприличным счётом, как делала до этого не один раз. Голкипер аутсайдеров Штефан Ортега поймал кураж и вместе с защитниками справлялся с большей частью угроз, а однажды ему на помощь пришел каркас ворот. Все же мюнхенцы своего добились, Лерой Сане на 71-й минуте вырвал победу - 1:0.

«Бавария» вернулась на первое место, набрав 31 очко.