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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чудеса нереализации: «Бавария» забила всего один гол в ворота аутсайдера

27 Ноября 2021 • 22:23 Комментировать
Бавария
1:0
Арминия
окончен

В 13-м туре Бундеслиги «Бавария» играла дома против «Арминии» и могла побеждать с неприличным счётом, как делала до этого не один раз. Голкипер аутсайдеров Штефан Ортега поймал кураж и вместе с защитниками справлялся с большей частью угроз, а однажды ему на помощь пришел каркас ворот. Все же мюнхенцы своего добились, Лерой Сане на 71-й минуте вырвал победу - 1:0.

«Бавария» вернулась на первое место, набрав 31 очко.

Протокол игры  
Бавария 1:0 Арминия
(1:0) Сане Лерой 71'    
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Юпамекано Део Эрнандес Люка   65'   90' (Зюле Никлас (   90') Альфонсо Дэвис Толиссо Корентен Горецка Леон   56' (Мусиала Джамал (   56') Коман Кингсли Мюллер Томас Сане Лерой   72' (Гнабри Серж (   72') Левандовски Роберт
Запасные: Тильман Малик Рока Марк Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан Кюизанс Микаэль Станишич Йосип
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Йоаким Андраде Андреас   79' (Ласм Бриан (   79'   82') Шёпф Алессандро   90' (Серра Янни (   90') Притль Мануэль Василиадис Себастиан   78' (Фернандес Эдимилсон (   78') Виммер Патрик   64' (Хак Робин (   64') Клос Фабиан   79' (Де Медина Натан (   79') Окугава Масая
Запасные: Лаурсен Якоб-Баррет Кунце Фабиан Рамос Гильерме Капино Стефанос
27 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Бавария Арминия
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окончен Кёльн 4:1 Боруссия М
окончен Бохум 2:1 Фрайбург
окончен Гройтер Фюрт 3:6 Хоффенхайм
окончен Герта 1:1 Аугсбург
окончен Бавария 1:0 Арминия
28.11  17:30 Айнтрахт Фр ... Унион Берлин 2.16 3.65 3.3
28.11  19:30 РБ Лейпциг ... Байер Л 1.78 4.1 4.3
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Сегодня, 27 Ноября
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