«Боруссия» с Холанном вышла в лидеры, «Хоффенхайм» забил 6 мячей аутсайдеру

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 13-го тура. «Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место, одолев «Вольфсбург» (3:1). Эрлинг Холанн вернулся после травмы и забил.

«Хоффенхайм» обыграл «Гройтер Фюрт» с теннисным счетом (6:3). Ила Бебу оформил хет-трик, а Жоржиньо Рюттер - дубль.

Также по три очка набрали «Кёльн», «Бохум» и «Герта».