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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» с Холанном вышла в лидеры, «Хоффенхайм» забил 6 мячей аутсайдеру

27 Ноября 2021 • 19:26 Комментировать
Вольфсбург
1:3
Боруссия Д
окончен

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 13-го тура. «Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место, одолев «Вольфсбург» (3:1). Эрлинг Холанн вернулся после травмы и забил.

«Хоффенхайм» обыграл «Гройтер Фюрт» с теннисным счетом (6:3). Ила Бебу оформил хет-трик, а Жоржиньо Рюттер - дубль.

Также по три очка набрали «Кёльн», «Бохум» и «Герта».

Протокол игры  
Вольфсбург 1:3 Боруссия Д
(1:0) Вегхорст Ваут 2'    
    35' Джан Эмре (1:1)
    55' Мален Дониэлл (1:2)
    81' Холанн Эрлинг (1:3)
Перван Павао Лакруа Максанс   32' Гилавоги Жошуа Брукс Джон Баку Ридле   74' (Мбабу Кевин (   74') Вранкс Астер Арнольд Максимилиан   42' Руссийон Жером   61' (Вальдшмидт Лука (   61') Лукебакио Доди   25' Нмеча Лукас   37'   61' (Отавио Пауло (   61') Вегхорст Ваут
Запасные: Нмеча Феликс Филипп Максимилиан Герардт Янник Клингер Никлас Борнаув Себастьян Ван де Вен Микки
Кобель Грегор Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Шульц Нико   85' (Витсель Аксель (   85') Джан Эмре   85' (Загаду Дан-Аксель (   85') Дауд Махмуд Вольф Мариус   60'   62' (Кнауфф Ансгар (   62') Ройс Марко Брандт Юлиан Мален Дониэлл   73' (Холанн Эрлинг (   73')
Запасные: Пасслак Феликс Тиггес Штеффен Рейньер Жезус Понграчич Марин Хитц Mapвин
27 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Гройтер Фюрт 3:6 Хоффенхайм
(1:0) Левелинг Джейми 22'    
    32' Бебу Ила (1:1)
    40' Рюттер Жоржиньо (1:2)
(2:2) Тильман Тимоти 46'    
    58' Рюттер Жоржиньо (2:3)
    62' Бебу Ила (2:4)
    66' Майерхёфер Марко (2:5)
(3:5) Хргота Бранимир 67'    
    80' Бебу Ила (3:6)
Функ Мариус Аста Симон   70' (Барри Абдурахман (   70') Сарпей Ханс Бауэр Максимилиан Майерхёфер Марко Нильсен Ховард   87' (Гризбек Себастьян (   87') Кристиансен Макс   49' Тильман Тимоти   79' (Дуджак Джереми (   79') Левелинг Джейми Абиама Диксон   70' (Иттен Седрик (   70') Хргота Бранимир
Запасные: Бурхерт Саша Грин Джулиан Файн Адриан Виллемс Джетро Зойферт Нильс
Пентке Филипп Акпогума Кевин   57' (Крамарич Андрей (   57') Пош Штефан Фогт Кевин Раум Давид Самассеку Диади   57' (Штиллер Анджело (   57') Гриллич Флориан Гайгер Деннис Бебу Ила   83' (Нордтвейт Ховард (   83') Даббур Мунас   62' (Ричардс Крис (   62') Рюттер Жоржиньо   83' (Адамян Саркис (   83')
Запасные: Гачинович Мийат Филипп Лука Хюбнер Беньямин Fisnik Asllani
27 ноября. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры  
Кёльн 3:1 Боруссия М
(1:0) Любичич Деян 55'    
    74' Хофманн Йонас (1:1)
(2:1) Ут Марк 77'    
(3:1) Дуда Ондрей 78'    
Швебе Марвин Шмиц Бенно Килиан Лука Кцихос Рафаэль Хектор Йонас   51' (Шиндлер Кингсли (   51') Эзкан Салих Скири Эйе Любичич Деян   82' (Шауб Луис (   82') Дуда Ондрей   60'   83' (Тилманн Ян (   83') Кайнц Флориан   70' (Андерссон Себастьян (   70') Модест Антони   70' (Ут Марк (   70')
Запасные: Хюберс Тимо Мере Хорхе Эхизибуэ Кингсли Урбиг Йонас
Зоммер Янн   60' Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами Херрманн Патрик   81' (Лайнер Штефан (   81') Закария Денис   64' Коне Куадио   66' (Нойхаус Флориан (   66') Скалли Джозеф   82' (Нец Лука (   82') Хофманн Йонас Штиндль Ларс   66' (Тюрам Маркус (   66') Плеа Алассан
Запасные: Носс Конор Вольф Ханнес Бенеш Ласло Зиппель Тобиас Мюсель Торбен
27 ноября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры  
Бохум 2:1 Фрайбург
    51' Линхарт Филипп (0:1)
(1:1) Полтер Себастьян 55'    
(2:1) Пантович Милош 82'    
Риман Мануэль Стафилидис Костас Машович Эрхан Лабропулос Василис Данило Соарес Лёвен Эдуард Лосилья Антони   32' Реджбекай Элвис   85' (Антви-Аджей Кристофер (   85') Асано Такума   85' (Лайч Максим (   85') Полтер Себастьян   75' (Ганвула Сильвер (   75') Хольтманн Геррит   65' (Пантович Милош (   65')
Запасные: Эссер Михаэль Новотны Сома Белла-Котчап Армель Бокхорн Эберт Гамбоа Кристиан
Флеккен Марк Кюблер Лукас   58' Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Гюнтер Кристиан Шаде Кевин   75' (Шаллаи Роланд (   75') Эггештайн Максимилиан   65' (Кайтель Янник (   65') Хёфлер Николас Грифо Винченцо Чон У-Ён   65' (Демирович Эрмедин (   65') Хёлер Лукас
Запасные: Гульде Мануэль Сильдиллия Килианн Шлоттербек Кевен Уфофф Бенджамин Хаберер Яник Буркарт Нишан
27 ноября. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".
Протокол игры  
Герта 1:0 Аугсбург
(1:0) Рихтер Марко 40'    
Шволов Александер Пекарик Петер Штарк Никлас Торунарига Джордан Платтенхардт Марвин Аскасибар Сантьяго Сердар Суат Рихтер Марко   42'   79' (Зефёйк Дейовайсио (   79') Эккеленкамп Юрген   67' (Йоветич Стеван (   67') Миттельштедт Максимилиан   73' (Зельке Дейви (   73') Бельфодиль Исхак   73' (Ястржембски Деннис (   73')
Запасные: Дордой Мартон Тусар Люка Пёнтек Кшиштоф Кристенсен Оливер Маолида Мизиан
Гикевич Рафал Калиджиури Даниэль   84' (Фрамбергер Рафаэль (   84') Гумни Роберт Винтер Фредерик Иаго Лопес Варгас Рубен   31'   67' (Кордова Серхио (   67') Майер Арне   77' (Нидерлехнер Флориан (   77') Дорш Никлас Педерсен Мадс   67' (Йенсен Фредрик (   67') Хан Андре   81' Зачири Анди   77' (Грегорич Михаэль (   77')
Запасные: Гюнтер Лассе Груэсо Карлос Коубек Томаш Шмидт Доминик III
27 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Гройтер Фюрт Эрлинг Холанн
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окончен Вольфсбург 1:3 Боруссия Д
окончен Кёльн 4:1 Боруссия М
окончен Бохум 2:1 Фрайбург
окончен Гройтер Фюрт 3:6 Хоффенхайм
окончен Герта 1:1 Аугсбург
Идет 45 минута Бавария 0:0 Арминия
28.11  17:30 Айнтрахт Фр ... Унион Берлин 2.16 3.65 3.3
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