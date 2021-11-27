«Боруссия» с Холанном вышла в лидеры, «Хоффенхайм» забил 6 мячей аутсайдеру

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 13-го тура. «Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место, одолев «Вольфсбург» (3:1). Эрлинг Холанн вернулся после травмы и забил.
«Хоффенхайм» обыграл «Гройтер Фюрт» с теннисным счетом (6:3). Ила Бебу оформил хет-трик, а Жоржиньо Рюттер - дубль.
Также по три очка набрали «Кёльн», «Бохум» и «Герта».
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия Д
|(1:0) Вегхорст Ваут 2'
|35' Джан Эмре (1:1)
|55' Мален Дониэлл (1:2)
|81' Холанн Эрлинг (1:3)
Перван Павао • Лакруа Максанс • 32'Гилавоги Жошуа • Брукс Джон • Баку Ридле 74' ( Мбабу Кевин ( 74') • Вранкс Астер • Арнольд Максимилиан • 42'Руссийон Жером 61' ( Вальдшмидт Лука ( 61') • Лукебакио Доди • 25'Нмеча Лукас 37' 61' ( Отавио Пауло ( 61') • Вегхорст Ваут
Запасные: Нмеча Феликс • Филипп Максимилиан • Герардт Янник • Клингер Никлас • Борнаув Себастьян • Ван де Вен Микки
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Шульц Нико 85' ( Витсель Аксель ( 85') • Джан Эмре 85' ( Загаду Дан-Аксель ( 85') • Дауд Махмуд • Вольф Мариус 60' 62' ( Кнауфф Ансгар ( 62') • Ройс Марко • Брандт Юлиан • Мален Дониэлл 73' ( Холанн Эрлинг ( 73')
Запасные: Пасслак Феликс • Тиггес Штеффен • Рейньер Жезус • Понграчич Марин • Хитц Mapвин
27 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|(1:0) Левелинг Джейми 22'
|32' Бебу Ила (1:1)
|40' Рюттер Жоржиньо (1:2)
|(2:2) Тильман Тимоти 46'
|58' Рюттер Жоржиньо (2:3)
|62' Бебу Ила (2:4)
|66' Майерхёфер Марко (2:5)
|(3:5) Хргота Бранимир 67'
|80' Бебу Ила (3:6)
Функ Мариус • Аста Симон 70' ( Барри Абдурахман ( 70') • Сарпей Ханс • Бауэр Максимилиан • Майерхёфер Марко • Нильсен Ховард 87' ( Гризбек Себастьян ( 87') • Кристиансен Макс • 49'Тильман Тимоти 79' ( Дуджак Джереми ( 79') • Левелинг Джейми • Абиама Диксон 70' ( Иттен Седрик ( 70') • Хргота Бранимир
Запасные: Бурхерт Саша • Грин Джулиан • Файн Адриан • Виллемс Джетро • Зойферт Нильс
Пентке Филипп • Акпогума Кевин 57' ( Крамарич Андрей ( 57') • Пош Штефан • Фогт Кевин • Раум Давид • Самассеку Диади 57' ( Штиллер Анджело ( 57') • Гриллич Флориан • Гайгер Деннис • Бебу Ила 83' ( Нордтвейт Ховард ( 83') • Даббур Мунас 62' ( Ричардс Крис ( 62') • Рюттер Жоржиньо 83' ( Адамян Саркис ( 83')
Запасные: Гачинович Мийат • Филипп Лука • Хюбнер Беньямин • Fisnik Asllani
27 ноября. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры
|Кёльн
|3:1
|Боруссия М
|(1:0) Любичич Деян 55'
|74' Хофманн Йонас (1:1)
|(2:1) Ут Марк 77'
|(3:1) Дуда Ондрей 78'
Швебе Марвин • Шмиц Бенно • Килиан Лука • Кцихос Рафаэль • Хектор Йонас 51' ( Шиндлер Кингсли ( 51') • Эзкан Салих • Скири Эйе • Любичич Деян 82' ( Шауб Луис ( 82') • Дуда Ондрей 60' 83' ( Тилманн Ян ( 83') • Кайнц Флориан 70' ( Андерссон Себастьян ( 70') • Модест Антони 70' ( Ут Марк ( 70')
Запасные: Хюберс Тимо • Мере Хорхе • Эхизибуэ Кингсли • Урбиг Йонас
Зоммер Янн • 60'Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • Херрманн Патрик 81' ( Лайнер Штефан ( 81') • Закария Денис • 64'Коне Куадио 66' ( Нойхаус Флориан ( 66') • Скалли Джозеф 82' ( Нец Лука ( 82') • Хофманн Йонас • Штиндль Ларс 66' ( Тюрам Маркус ( 66') • Плеа Алассан
Запасные: Носс Конор • Вольф Ханнес • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас • Мюсель Торбен
27 ноября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры
|51' Линхарт Филипп (0:1)
|(1:1) Полтер Себастьян 55'
|(2:1) Пантович Милош 82'
Риман Мануэль • Стафилидис Костас • Машович Эрхан • Лабропулос Василис • Данило Соарес • Лёвен Эдуард • Лосилья Антони • 32'Реджбекай Элвис 85' ( Антви-Аджей Кристофер ( 85') • Асано Такума 85' ( Лайч Максим ( 85') • Полтер Себастьян 75' ( Ганвула Сильвер ( 75') • Хольтманн Геррит 65' ( Пантович Милош ( 65')
Запасные: Эссер Михаэль • Новотны Сома • Белла-Котчап Армель • Бокхорн Эберт • Гамбоа Кристиан
Флеккен Марк • Кюблер Лукас • 58'Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • Гюнтер Кристиан • Шаде Кевин 75' ( Шаллаи Роланд ( 75') • Эггештайн Максимилиан 65' ( Кайтель Янник ( 65') • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо • Чон У-Ён 65' ( Демирович Эрмедин ( 65') • Хёлер Лукас
Запасные: Гульде Мануэль • Сильдиллия Килианн • Шлоттербек Кевен • Уфофф Бенджамин • Хаберер Яник • Буркарт Нишан
27 ноября. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".
Протокол игры
|(1:0) Рихтер Марко 40'
Шволов Александер • Пекарик Петер • Штарк Никлас • Торунарига Джордан • Платтенхардт Марвин • Аскасибар Сантьяго • Сердар Суат • Рихтер Марко 42' 79' ( Зефёйк Дейовайсио ( 79') • Эккеленкамп Юрген 67' ( Йоветич Стеван ( 67') • Миттельштедт Максимилиан 73' ( Зельке Дейви ( 73') • Бельфодиль Исхак 73' ( Ястржембски Деннис ( 73')
Запасные: Дордой Мартон • Тусар Люка • Пёнтек Кшиштоф • Кристенсен Оливер • Маолида Мизиан
Гикевич Рафал • Калиджиури Даниэль 84' ( Фрамбергер Рафаэль ( 84') • Гумни Роберт • Винтер Фредерик • Иаго Лопес • Варгас Рубен 31' 67' ( Кордова Серхио ( 67') • Майер Арне 77' ( Нидерлехнер Флориан ( 77') • Дорш Никлас • Педерсен Мадс 67' ( Йенсен Фредрик ( 67') • Хан Андре • 81'Зачири Анди 77' ( Грегорич Михаэль ( 77')
Запасные: Гюнтер Лассе • Груэсо Карлос • Коубек Томаш • Шмидт Доминик III
27 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).