Холанн вернулся после травмы и забил за «Боруссию» Дортмунд – у него 50 голов в 50 матчах Бундеслиги

Пропустив семь матчей дортмундской «Боруссии» из-за травмы, нападающий Эрлинг Холанн вернулся на футбольное поле в игре Бундеслиги против «Вольфсбурга». Норвежец вышел на замену на 73-й минуте, а уже спустя восемь минут праздновал свое взятие ворот, которое и установило окончательный счет противостояния (1:3).

Отмечается, что таким образом Холанн отметился уже 50 забитым мячом в 50 поединках в рамках чемпионата Германии. Более того, у форварда 71 гол в 70 матчах за «Боруссию». Ранее достичь подобных показателей не удавалось никому из игроков «шмелей», сообщает статистический портал Opta.

Напомним, что в отсутствии Холанна команда из Дортмунда покинула Лигу чемпионов, а его национальная сборная не смогла пробиться в плей-офф раунд отбора на мундиаль.