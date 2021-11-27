Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн вернулся после травмы и забил за «Боруссию» Дортмунд – у него 50 голов в 50 матчах Бундеслиги

27 Ноября 2021 • 20:23 Комментировать
Вольфсбург
1:3
Боруссия Д
окончен

Пропустив семь матчей дортмундской «Боруссии» из-за травмы, нападающий Эрлинг Холанн вернулся на футбольное поле в игре Бундеслиги против «Вольфсбурга». Норвежец вышел на замену на 73-й минуте, а уже спустя восемь минут праздновал свое взятие ворот, которое и установило окончательный счет противостояния (1:3).

Отмечается, что таким образом Холанн отметился уже 50 забитым мячом в 50 поединках в рамках чемпионата Германии. Более того, у форварда 71 гол в 70 матчах за «Боруссию». Ранее достичь подобных показателей не удавалось никому из игроков «шмелей», сообщает статистический портал Opta.

Напомним, что в отсутствии Холанна команда из Дортмунда покинула Лигу чемпионов, а его национальная сборная не смогла пробиться в плей-офф раунд отбора на мундиаль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вольфсбург 1:3 Боруссия Д
окончен Кёльн 4:1 Боруссия М
окончен Бохум 2:1 Фрайбург
окончен Гройтер Фюрт 3:6 Хоффенхайм
окончен Герта 1:1 Аугсбург
Идет 45 минута Бавария 0:0 Арминия
28.11  17:30 Айнтрахт Фр ... Унион Берлин 2.16 3.65 3.3
28.11  19:30 РБ Лейпциг ... Байер Л 1.78 4.1 4.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
20:23 · Германия. Бундеслига
Холанн вернулся после травмы и забил за «Боруссию» Дортмунд – у него 50 голов в 50 матчах Бундеслиги
20:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Арминия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» с Холанном вышла в лидеры, «Хоффенхайм» забил 6 мячей аутсайдеру
17:05 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд - 1:3 (закончен)
00:27 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» прервал неудачную серию и обыграл «Майнц»
26 Ноября
17:06 · Германия. Бундеслига
Левандовски уверен, что заслужил «Золотой мяч»
11:36 · Германия. Бундеслига
«Эрлингу нравится Испания»: Райола высказался о будущем Холанна
10:06 · Германия. Бундеслига
Четыре топ-клуба сойдутся в борьбе за Закарию
09:30 · Германия. Бундеслига
Кан: «Если Левандовски не дадут «Золотой мяч», буду сильно огорчён»
08:43 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» 1
25 Ноября
21:30 · Германия. Бундеслига
Германия возвращается к пустым стадионам во время матчей
18:55 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сможет заполучить полузащитника сборной Швейцарии уже зимой слухи
15:18 · Германия. Бундеслига
Потенциальным покупателям на Холлана нужно приготовить полмиллиарда евро
24 Ноября
22:51 · Германия. Бундеслига
Луиш Фигу назвал своего фаворита на «Золотой мяч» 2
19:50 · Германия. Бундеслига
​Антипрививочник Киммих заболел COVID-19
Все новости
Рекомендуем