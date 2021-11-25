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Чемпионат Германии. Бундеслига

Потенциальным покупателям на Холлана нужно приготовить полмиллиарда евро

25 Ноября 2021 • 15:18 Комментировать
Вольфсбург
...
Боруссия Д
2.75 3.70 2.40
27.11 17:30

Трансфер нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна для одного из топ-клубов Европы станет далеко не самым дешевым удовольствием. Журналисты издания SportBible посчитали, во сколько может обойтись потенциальным покупателям приглашение норвежского форварда.

Отмечается, что помимо суммы за переход, командам стоит сразу же приготовить деньги на пятилетний контракт футболисту. Согласно предварительным данным, Холанн и его агент Мино Райола требуют зарплату в 50 миллионов евро в год с учетом всех возможных бонусов.

То есть, за пять лет норвежец получит 250 миллионов оклада, а также клубу придется заплатить «Боруссии» примерно 100 миллионов за сам трансфер. Помимо этого, эксперты подсчитали траты на услуги агента, возможные выплаты призовых за победы в турнирах и подписной бонус – в общей сложности вышло около полумиллиарда евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн
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