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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вьери: «Холанн стоит 200 миллионов евро»

17 Ноября 2021 • 10:14 Комментировать

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил уровень норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, ныне выступающего в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

«Никогда прежде не видел такого футболиста, как Эрлинг. Холанн просто невероятен в своем юном возрасте. Я даже не мечтал о таком уровне в свои 20 лет. Думаю, он определенно стоит 200 миллионов. Будь я владельцем клуба, то бросил бы все силы на его подписание», - приводятся слова Кристиана в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация о том, какой клуб станет следующим в карьере Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Вьери Эрлинг Холанн
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