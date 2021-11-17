Вьери: «Холанн стоит 200 миллионов евро»

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери высоко оценил уровень норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, ныне выступающего в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

«Никогда прежде не видел такого футболиста, как Эрлинг. Холанн просто невероятен в своем юном возрасте. Я даже не мечтал о таком уровне в свои 20 лет. Думаю, он определенно стоит 200 миллионов. Будь я владельцем клуба, то бросил бы все силы на его подписание», - приводятся слова Кристиана в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация о том, какой клуб станет следующим в карьере Холанна.