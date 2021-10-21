​Гендиректор «Байера»: «У новичков АПЛ больше денег, чем у нас»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался по поводу разных финансовых возможностей клубов из чемпионатов Германии и Англии.

«Мы пытались купить футболиста летом, но новичок английской Премьер-лиги оказался готов заплатить больше денег за трансфер и предложить игроку более высокую зарплату, чем мы. При этом мы входим в топ-4 Бундеслиги. У клубов АПЛ больше денег и ресурсов, чем у представителей других лиг. Для нас это очень плохо.

Бундеслига похожа на лигу для развития Премьер-лиги. Английские клубы покупают наших игроков, а мы получаем деньги. Даже «Боруссия» вынуждена продавать игроков в Англию», - цитирует Карро The Guardian.