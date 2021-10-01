Ещё один европейский гранд нацелился на Гинтера

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, выступающий на клубном уровне за гладбахскую «Боруссию», пользуется спросом на трансферном рынке. По данным Calciomercato, заинтересованность в его услугах проявляет миланский «Интер».

«Нерадзурри» готовы побороться за игрока с другими претендентами. Ранее сообщалось об интересе к Маттиасу со стороны «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Баварии» и нескольких топ-клубов Ла Лиги.

Действующий трудовой договор Гинтера с гладбахцами рассчитан до середины следующего года. Стороны не торопятся вступать в переговоры о новом соглашении.

В текущем сезоне Бундеслиги 27-летний защитник провел пять матчей.