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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ещё один европейский гранд нацелился на Гинтера

01 Октября 2021 • 09:22 Комментировать

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, выступающий на клубном уровне за гладбахскую «Боруссию», пользуется спросом на трансферном рынке. По данным Calciomercato, заинтересованность в его услугах проявляет миланский «Интер».

«Нерадзурри» готовы побороться за игрока с другими претендентами. Ранее сообщалось об интересе к Маттиасу со стороны «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Баварии» и нескольких топ-клубов Ла Лиги.

Действующий трудовой договор Гинтера с гладбахцами рассчитан до середины следующего года. Стороны не торопятся вступать в переговоры о новом соглашении.

В текущем сезоне Бундеслиги 27-летний защитник провел пять матчей.

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Интер Милан Маттиас Гинтер
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