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Бундеслига

Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в Греции

30 Августа 2021 • 08:57 Комментировать

Швейцарский хавбек Стивен Цубер близок к уходу из «Айнтрахта», об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио. Новым местом работы 30-летнего футболиста станет греческий АЕК.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Венеции».

Напомним, что швейцарец имеет опыт выступлений в российской Премьер-лиге. В сезоне-2013/2014 Стивен защищал цвета московского ЦСКА. После этого он был продан в «Хоффенхайм», за который отыграл шесть лет.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Цубер сыграл 19 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

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АЕК Афины Стивен Цубер Трансферы футбола - лето 2021
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