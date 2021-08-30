Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в Греции

Швейцарский хавбек Стивен Цубер близок к уходу из «Айнтрахта», об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио. Новым местом работы 30-летнего футболиста станет греческий АЕК.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Венеции».

Напомним, что швейцарец имеет опыт выступлений в российской Премьер-лиге. В сезоне-2013/2014 Стивен защищал цвета московского ЦСКА. После этого он был продан в «Хоффенхайм», за который отыграл шесть лет.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Цубер сыграл 19 матчей, в которых сделал три результативные передачи.