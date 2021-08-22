«Хоффенхайм» не справился дома с «Унионом»

Поединок второго тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Унионом» из Берлина завершился результативной мировой.
«Хоффенхайм» не сумел воспользоваться фактором домашнего поля в матче со столичным «Унионом». Игра порадовала зрителей голами и яркими атакующими действиями, но ни одна из команд решающий мяч провести не смогла – 2:2.
Таким образом, у «Хоффенхайма» 4 набранных балла после двух стартовых туров. «Унион» уже второй свой матч в начале сезона свёл к ничьей.
Протокол игры
|10' Гисельман Нико (0:1)
|(1:1) Акпогума Кевин 14'
|(2:1) Ларсен Якоб-Бруун 30'
|47' Авонийи Тайво (2:2)
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин • Пош Штефан • Фогт Кевин • Раум Давид • Баумгартнер Кристоф 79' ( Самассеку Диади ( 79' ) • 80'Руди Себастьян 79' ( Гачинович Мийат ( 79') • Штиллер Анджело • Ларсен Якоб-Бруун 62' ( Адамян Саркис ( 62') • Даббур Мунас 62' ( Рюттер Жоржиньо ( 62') • Крамарич Андрей
Запасные: Сков Роберт • Йон Марко • Гайгер Деннис • Богард Мелайро • Пентке Филипп
Луте Андреас • Фридрих Марвин 82' • 90'Кнохе Робин • Еккель Пауль • Рюэрсон Юлиан • Харагути Генки 85' ( Тойхерт Седрик ( 85') • Хедира Рани • 45'Ингвартсен Маркус 60' ( Озтунали Левин ( 60') • Гисельман Нико 69' ( Триммель Кристофер ( 69') • Авонийи Тайво 69' ( Фогльзаммер Андреас ( 69') • Крузе Макс
Запасные: Баумгартль Тимо • Рённов Фредерик • Бехренс Кевин • Бекер Шеральдо • Гризбек Себастьян
22 августа. Стадион "Prezero Arena".