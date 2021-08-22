«Хоффенхайм» не справился дома с «Унионом»

Поединок второго тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Унионом» из Берлина завершился результативной мировой.

«Хоффенхайм» не сумел воспользоваться фактором домашнего поля в матче со столичным «Унионом». Игра порадовала зрителей голами и яркими атакующими действиями, но ни одна из команд решающий мяч провести не смогла – 2:2.

Таким образом, у «Хоффенхайма» 4 набранных балла после двух стартовых туров. «Унион» уже второй свой матч в начале сезона свёл к ничьей.