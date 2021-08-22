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Германия. Бундеслига

«Хоффенхайм» не справился дома с «Унионом»

22 Августа 2021 • 18:41 Комментировать
Хоффенхайм
2:2
Унион Берлин
окончен
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Поединок второго тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Унионом» из Берлина завершился результативной мировой.

«Хоффенхайм» не сумел воспользоваться фактором домашнего поля в матче со столичным «Унионом». Игра порадовала зрителей голами и яркими атакующими действиями, но ни одна из команд решающий мяч провести не смогла – 2:2.

Таким образом, у «Хоффенхайма» 4 набранных балла после двух стартовых туров. «Унион» уже второй свой матч в начале сезона свёл к ничьей.

Протокол игры  
Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин
    10' Гисельман Нико (0:1)
(1:1) Акпогума Кевин 14'    
(2:1) Ларсен Якоб-Бруун 30'    
    47' Авонийи Тайво (2:2)
Бауманн Оливер Акпогума Кевин Пош Штефан Фогт Кевин Раум Давид Баумгартнер Кристоф   79' (Самассеку Диади (   79'   80') Руди Себастьян   79' (Гачинович Мийат (   79') Штиллер Анджело Ларсен Якоб-Бруун   62' (Адамян Саркис (   62') Даббур Мунас   62' (Рюттер Жоржиньо (   62') Крамарич Андрей
Запасные: Сков Роберт Йон Марко Гайгер Деннис Богард Мелайро Пентке Филипп
Луте Андреас Фридрих Марвин   82'   90' Кнохе Робин Еккель Пауль Рюэрсон Юлиан Харагути Генки   85' (Тойхерт Седрик (   85') Хедира Рани   45' Ингвартсен Маркус   60' (Озтунали Левин (   60') Гисельман Нико   69' (Триммель Кристофер (   69') Авонийи Тайво   69' (Фогльзаммер Андреас (   69') Крузе Макс
Запасные: Баумгартль Тимо Рённов Фредерик Бехренс Кевин Бекер Шеральдо Гризбек Себастьян
22 августа. Стадион "Prezero Arena".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Андрей Крамарич Унион Берлин
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