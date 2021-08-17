Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в Бундеслиге

Хавбек сборной Швейцарии Денис Закария, выступающий на клубном уровне за гладбахскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что в подписании швейцарского футболиста заинтересован португалец Жозе Моуринью, ныне занимающий пост рулевого «Ромы». «Волки» поборются за игрока с несколькими английскими клубами - «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».

Трудовое соглашение Закарии с «Боруссией» рассчитано до середины 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего игрока составляет 30 миллионов евро.