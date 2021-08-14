Лунёв - в запасе «Байера» на матч с «Унионом»

Тренерский штаб леверкузенского «Байера» определился со стартовым составом команды на сегодняшний поединок первого тура Бундеслиги против берлинского «Униона».

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «фармацевтов», российский вратарь Андрей Лунёв начнет матч на скамейке запасных. Место в воротах команды занял Лукас Градецки.

Напомним, что российский голкипер перешел в леверкузенский клуб этим летом на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы был петербургский «Зенит».

Матч «Унион» - «Байер» пройдет в Берлине и начнется в 16:30 по московскому времени.