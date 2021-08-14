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Германия. Бундеслига

«Штуттгарт», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» начали с побед, Лунёв пока не дебютировал

14 Августа 2021 • 18:28 Комментировать
Штуттгарт
5:1
Гройтер Фюрт
окончен
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В чемпионате Германии завершились некоторые матчи стартового тура. «Штуттгарт» поиздевался над «Гройтер Фюртом» (5:1). Разгромно победил и «Хоффенхайм» (4:0 над «Аугсбургом»). «Вольфсбург» более скромно одолел «Бохум» (1:0).

Поделили очки «Арминия» с «Фрайбургом» (0:0) и «Унион» с «Байером» (1:1). Голкипер «фармацевтов» Андрей Лунёв провел весь матч на скамейке запасных.

Протокол игры  
Штуттгарт 5:1 Гройтер Фюрт
(1:0) Эндо Ватару 30'    
(2:0) Клемент Филипп 36'    
(3:0) Кемпф Марк-Оливер 55'    
(4:0) Аль-Гаддиуи Хамади 61'    
(5:0) Кемпф Марк-Оливер 76'    
Мюллер Флориан Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Массимо Роберто Эндо Ватару Каразор Атакан   9' (Клемент Филипп (   9') Соса Борна Фёрстер Филипп Климович Матео   65' (Санкох Мохамед (   65' Томми Эрик   69') Аль-Гаддиуи Хамади   65' (Дидави Даниэль (   65')
Запасные: Штенцель Паскаль Хироки Ито Чурлинов Дарко Мола Клинтон Бредлов Фабиан
Бурхерт Саша Майерхёфер Марко Юнг Гидеон Бауэр Максимилиан Хоогма Джастин Иттер Джанлука Зойферт Нильс   59' (Абиама Диксон (   59') Зегуйн Пауль   53' Грин Джулиан   70' (Файн Адриан (   70') Нильсен Ховард   59' (Сарпей Ханс (   59') Хргота Бранимир   85' (Левелинг Джейми (   85')
Запасные: Тильман Тимоти Функ Мариус Шаффран Леон Барри Абдурахман
14 августа. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры  
Аугсбург 0:4 Хоффенхайм
    37' Ларсен Якоб-Бруун (0:1)
    79' Адамян Саркис (0:2)
    88' Рюттер Жоржиньо (0:3)
Гикевич Рафал Гумни Роберт Гоувелеув Джеффри   89' Удуохаи Феликс Иаго Лопес   82' (Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль (   82') Моравек Ян   59' (Майер Арне (   59') Дорш Никлас Хан Андре   64' (Калиджиури Даниэль (   64') Йенсен Фредрик   64' (Грегорич Михаэль (   64') Варгас Рубен   82' (Педерсен Мадс (   82') Нидерлехнер Флориан
Запасные: Фрамбергер Рафаэль Винтер Фредерик Груэсо Карлос Коубек Томаш
Бауманн Оливер Акпогума Кевин   73' (Самассеку Диади (   73') Пош Штефан Фогт Кевин Раум Давид   19'   52' (Йон Марко (   52') Руди Себастьян   62' Штиллер Анджело Баумгартнер Кристоф   75' (Рюттер Жоржиньо (   75') Крамарич Андрей Ларсен Якоб-Бруун   59' (Адамян Саркис (   59') Даббур Мунас   60' (Гачинович Мийат (   60')
Запасные: Fabian Ruth Богард Мелайро Пентке Филипп
14 августа. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
Вольфсбург 1:0 Бохум
(1:0) Вегхорст Ваут 22'    
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Лакруа Максанс Брукс Джон Руссийон Жером   86' (Мехмеди Адмир (   86') Шлагер Ксавер   81' (Гилавоги Жошуа (   81') Арнольд Максимилиан Баку Ридле Филипп Максимилиан   81' (Герардт Янник (   81') Штеффен Ренато   70' (Мармуш Омар (   70') Вегхорст Ваут
Запасные: Перван Павао Понграчич Марин Борнаув Себастьян
Риман Мануэль Гамбоа Кристиан   78' (Бокхорн Эберт (   78') Лабропулос Василис   89' (Ганвула Сильвер (   89') Лайч Максим   29' Данило Соарес Асано Такума   46' (Пантович Милош (   46') Теше Роберт   4' Лосилья Антони Реджбекай Элвис   88' Антви-Аджей Кристофер Цоллер Симон
Запасные: Эссер Михаэль Машович Эрхан Белла-Котчап Армель Патрик Остерхаге Чибсах Юссиф
14 августа. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Арминия 0:0 Фрайбург
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Йоаким   77' (Де Медина Натан (   77') Лаурсен Якоб-Баррет   30'   77' (Ван дер Хорн Майк (   77') Притль Мануэль   17' Кунце Фабиан Шёпф Алессандро Окугава Масая   67' (Хак Робин (   67') Клос Фабиан   89'   90' (Серра Янни (   90') Ласм Бриан   77' (Крюгер Флориан (   77')
Запасные: Рамос Гильерме Гебауэр Кристиан Виммер Патрик Капино Стефанос
Флеккен Марк Гульде Мануэль   37'   62' (Хайнц Доминик (   62') Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Шмид Жонатан Кайтель Янник   34'   70' (Шаллаи Роланд (   70') Хёфлер Николас   76' Гюнтер Кристиан Чон У-Ён   70' (Сантамария Батист (   70') Хёлер Лукас   86' (Демирович Эрмедин (   86') Грифо Винченцо   86' (Хаберер Яник (   86')
Запасные: Кюблер Лукас Noah Weisshaupt Уфофф Бенджамин
14 августа. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры  
Унион Берлин 1:1 Байер Л
(1:0) Авонийи Тайво 7'    
    12' Диаби Мусса (1:1)
Луте Андреас Триммель Кристофер   82' (Рюэрсон Юлиан (   82') Фридрих Марвин Кнохе Робин Баумгартль Тимо Гисельман Нико Харагути Генки   81' (Бехренс Кевин (   81') Хедира Рани Ингвартсен Маркус   64' (Озтунали Левин (   64') Крузе Макс   74' (Тойхерт Седрик (   74') Авонийи Тайво   64' (Фогльзаммер Андреас (   64')
Запасные: Рённов Фредерик Еккель Пауль Гризбек Себастьян Пухач Тымотеуш
Градецки Лукаш Фримпонг Жереми Коссуну Одилон Та Джонатан Баккер Митчел Арангис Чарлес Паласиос Эксекиэль   90' (Похьянпало Йоэль (   90') Диаби Мусса   28' Демирбай Керем Амири Надим   76' (Паулиньо Жозе (   76') Шик Патрик   90' (Баумгартлингер Юлиан (   90')
Запасные: Вайзер Митчелл Ломб Никлас Лунёв Андрей Синкгравен Дэйли Рецос Панайотис Венделл Боргес
14 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вольфсбург Хоффенхайм Андрей Лунёв
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окончен Штуттгарт 5:1 Гройтер Фюрт 1.85 3.8 4
окончен Вольфсбург 1:0 Бохум 1.57 4.2 5.7
окончен Аугсбург 0:4 Хоффенхайм 3.2 3.65 2.15
окончен Унион Берлин 1:1 Байер Л
окончен Арминия 0:0 Фрайбург
14.08  19:30 Боруссия Д ... Айнтрахт Фр 1.45 4.8 6.4
15.08  16:30 Майнц ... РБ Лейпциг
15.08  18:30 Кёльн ... Герта 2.6 3.3 2.75
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