«Штуттгарт», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» начали с побед, Лунёв пока не дебютировал

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи стартового тура. «Штуттгарт» поиздевался над «Гройтер Фюртом» (5:1). Разгромно победил и «Хоффенхайм» (4:0 над «Аугсбургом»). «Вольфсбург» более скромно одолел «Бохум» (1:0).
Поделили очки «Арминия» с «Фрайбургом» (0:0) и «Унион» с «Байером» (1:1). Голкипер «фармацевтов» Андрей Лунёв провел весь матч на скамейке запасных.
Протокол игры
|(1:0) Эндо Ватару 30'
|(2:0) Клемент Филипп 36'
|(3:0) Кемпф Марк-Оливер 55'
|(4:0) Аль-Гаддиуи Хамади 61'
|(5:0) Кемпф Марк-Оливер 76'
Мюллер Флориан • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Массимо Роберто • Эндо Ватару • Каразор Атакан 9' ( Клемент Филипп ( 9') • Соса Борна • Фёрстер Филипп • Климович Матео 65' ( Санкох Мохамед ( 65' • Томми Эрик 69') • Аль-Гаддиуи Хамади 65' ( Дидави Даниэль ( 65')
Запасные: Штенцель Паскаль • Хироки Ито • Чурлинов Дарко • Мола Клинтон • Бредлов Фабиан
Бурхерт Саша • Майерхёфер Марко • Юнг Гидеон • Бауэр Максимилиан • Хоогма Джастин • Иттер Джанлука • Зойферт Нильс 59' ( Абиама Диксон ( 59') • Зегуйн Пауль • 53'Грин Джулиан 70' ( Файн Адриан ( 70') • Нильсен Ховард 59' ( Сарпей Ханс ( 59') • Хргота Бранимир 85' ( Левелинг Джейми ( 85')
Запасные: Тильман Тимоти • Функ Мариус • Шаффран Леон • Барри Абдурахман
14 августа. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
|Аугсбург
|0:4
|Хоффенхайм
|37' Ларсен Якоб-Бруун (0:1)
|79' Адамян Саркис (0:2)
|88' Рюттер Жоржиньо (0:3)
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • Гоувелеув Джеффри • 89'Удуохаи Феликс • Иаго Лопес 82' ( Саренсен-Базее Ноа-Йоэль ( 82') • Моравек Ян 59' ( Майер Арне ( 59') • Дорш Никлас • Хан Андре 64' ( Калиджиури Даниэль ( 64') • Йенсен Фредрик 64' ( Грегорич Михаэль ( 64') • Варгас Рубен 82' ( Педерсен Мадс ( 82') • Нидерлехнер Флориан
Запасные: Фрамбергер Рафаэль • Винтер Фредерик • Груэсо Карлос • Коубек Томаш
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин 73' ( Самассеку Диади ( 73') • Пош Штефан • Фогт Кевин • Раум Давид 19' 52' ( Йон Марко ( 52') • Руди Себастьян • 62'Штиллер Анджело • Баумгартнер Кристоф 75' ( Рюттер Жоржиньо ( 75') • Крамарич Андрей • Ларсен Якоб-Бруун 59' ( Адамян Саркис ( 59') • Даббур Мунас 60' ( Гачинович Мийат ( 60')
Запасные: Fabian Ruth • Богард Мелайро • Пентке Филипп
14 августа. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:0
|Бохум
|(1:0) Вегхорст Ваут 22'
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Руссийон Жером 86' ( Мехмеди Адмир ( 86') • Шлагер Ксавер 81' ( Гилавоги Жошуа ( 81') • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Филипп Максимилиан 81' ( Герардт Янник ( 81') • Штеффен Ренато 70' ( Мармуш Омар ( 70') • Вегхорст Ваут
Запасные: Перван Павао • Понграчич Марин • Борнаув Себастьян
Риман Мануэль • Гамбоа Кристиан 78' ( Бокхорн Эберт ( 78') • Лабропулос Василис 89' ( Ганвула Сильвер ( 89') • Лайч Максим • 29'Данило Соарес • Асано Такума 46' ( Пантович Милош ( 46') • Теше Роберт • 4'Лосилья Антони • Реджбекай Элвис • 88'Антви-Аджей Кристофер • Цоллер Симон
Запасные: Эссер Михаэль • Машович Эрхан • Белла-Котчап Армель • Патрик Остерхаге • Чибсах Юссиф
14 августа. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Йоаким 77' ( Де Медина Натан ( 77') • Лаурсен Якоб-Баррет 30' 77' ( Ван дер Хорн Майк ( 77') • Притль Мануэль • 17'Кунце Фабиан • Шёпф Алессандро • Окугава Масая 67' ( Хак Робин ( 67') • Клос Фабиан 89' 90' ( Серра Янни ( 90') • Ласм Бриан 77' ( Крюгер Флориан ( 77')
Запасные: Рамос Гильерме • Гебауэр Кристиан • Виммер Патрик • Капино Стефанос
Флеккен Марк • Гульде Мануэль 37' 62' ( Хайнц Доминик ( 62') • Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • Шмид Жонатан • Кайтель Янник 34' 70' ( Шаллаи Роланд ( 70') • Хёфлер Николас • 76'Гюнтер Кристиан • Чон У-Ён 70' ( Сантамария Батист ( 70') • Хёлер Лукас 86' ( Демирович Эрмедин ( 86') • Грифо Винченцо 86' ( Хаберер Яник ( 86')
Запасные: Кюблер Лукас • Noah Weisshaupt • Уфофф Бенджамин
14 августа. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|Унион Берлин
|1:1
|Байер Л
|(1:0) Авонийи Тайво 7'
|12' Диаби Мусса (1:1)
Луте Андреас • Триммель Кристофер 82' ( Рюэрсон Юлиан ( 82') • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Баумгартль Тимо • Гисельман Нико • Харагути Генки 81' ( Бехренс Кевин ( 81') • Хедира Рани • Ингвартсен Маркус 64' ( Озтунали Левин ( 64') • Крузе Макс 74' ( Тойхерт Седрик ( 74') • Авонийи Тайво 64' ( Фогльзаммер Андреас ( 64')
Запасные: Рённов Фредерик • Еккель Пауль • Гризбек Себастьян • Пухач Тымотеуш
Градецки Лукаш • Фримпонг Жереми • Коссуну Одилон • Та Джонатан • Баккер Митчел • Арангис Чарлес • Паласиос Эксекиэль 90' ( Похьянпало Йоэль ( 90') • Диаби Мусса • 28'Демирбай Керем • Амири Надим 76' ( Паулиньо Жозе ( 76') • Шик Патрик 90' ( Баумгартлингер Юлиан ( 90')
Запасные: Вайзер Митчелл • Ломб Никлас • Лунёв Андрей • Синкгравен Дэйли • Рецос Панайотис • Венделл Боргес
14 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".