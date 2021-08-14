«Штуттгарт», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» начали с побед, Лунёв пока не дебютировал

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи стартового тура. «Штуттгарт» поиздевался над «Гройтер Фюртом» (5:1). Разгромно победил и «Хоффенхайм» (4:0 над «Аугсбургом»). «Вольфсбург» более скромно одолел «Бохум» (1:0).

Поделили очки «Арминия» с «Фрайбургом» (0:0) и «Унион» с «Байером» (1:1). Голкипер «фармацевтов» Андрей Лунёв провел весь матч на скамейке запасных.