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Германия. Бундеслига

Лунёв пропустил три гола во втором матче в составе «Байера»

28 Июля 2021 • 22:25 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
14.08 16:30
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Россиянин Андрей Лунёв сыграл во втором товарищеском матче за свой новый клуб. Голкипер вышел на замену на 72-й минуте матча и пропустил три гола. В этом матче «Байер» потерпел разгромное поражение со счётом 1:5 от голландского клуба «Утрехт». Сам поединок состоялся в формате трёх таймов по 45 минут.

Свой первый матч Андрей провёл против «Фрайбурга» 23 июля, выйдя на замену. В том матче Лунёв не пропустил, и матч завершился вничью 0:0.

Напомним, что Лунёв 9 июля перешёл на правах свободного агента в леверкузенский «Байер 04» из петербургского «Зенита» и подписал контракт до 2023 года. За «Зенит» игрок отыграл четыре сезона, где провёл 118 матчей, пропустил 100 голов и 47 раз оставил свои ворота «сухими».


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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Андрей Лунёв
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