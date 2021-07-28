Лунёв пропустил три гола во втором матче в составе «Байера»

Россиянин Андрей Лунёв сыграл во втором товарищеском матче за свой новый клуб. Голкипер вышел на замену на 72-й минуте матча и пропустил три гола. В этом матче «Байер» потерпел разгромное поражение со счётом 1:5 от голландского клуба «Утрехт». Сам поединок состоялся в формате трёх таймов по 45 минут.

Свой первый матч Андрей провёл против «Фрайбурга» 23 июля, выйдя на замену. В том матче Лунёв не пропустил, и матч завершился вничью 0:0.

Напомним, что Лунёв 9 июля перешёл на правах свободного агента в леверкузенский «Байер 04» из петербургского «Зенита» и подписал контракт до 2023 года. За «Зенит» игрок отыграл четыре сезона, где провёл 118 матчей, пропустил 100 голов и 47 раз оставил свои ворота «сухими».