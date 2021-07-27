«Милан» и «Лацио» поборются за Брандта

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передаёт Calcio Mercato. Интерес к игроку проявляют «Милан» и «Лацио».

Миланский клуб рассматривает Брандта в качестве замены Хакану Чалханоглу, который перешёл в «Интер» на правах свободного агента. Сообщается, что оба клуба хотят арендовать немца на сезон 2021/22 с правом последующего выкупа.

Напомним, что Брандт перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Байера» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 31 матч в Бундеслиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.