«Байер» подписал защитника «Брюгге»

Защитник «Брюгге» Одилон Коссуну продолжит карьеру в чемпионате Германии. Ивуарийский футболист трудоустроился в леверкузенском «Байере», об этом отрапортовала пресс-служба «фармацевтов».

Африканский футболист заключил с немецким клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Финансовая составляющая сделки не разглашается.

«Рад переходу в «Байер». Бундеслига - новый вызов для меня. Хочу доказать, что являюсь игроком топ-уровня», - приводит слова игрока пресс-служба клуба.

В составе «Брюгге» защитник выступал с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Коссуну провел 33 матча, забил гол и сделал два ассиста.