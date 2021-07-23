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«Байер» подписал защитника «Брюгге»

23 Июля 2021, 11:03,

Защитник «Брюгге» Одилон Коссуну продолжит карьеру в чемпионате Германии. Ивуарийский футболист трудоустроился в леверкузенском «Байере», об этом отрапортовала пресс-служба «фармацевтов».

Африканский футболист заключил с немецким клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Финансовая составляющая сделки не разглашается.

«Рад переходу в «Байер». Бундеслига - новый вызов для меня. Хочу доказать, что являюсь игроком топ-уровня», - приводит слова игрока пресс-служба клуба.

В составе «Брюгге» защитник выступал с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Коссуну провел 33 матча, забил гол и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Байер Леверкузен, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Одилон Коссуну
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