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«Барселона», «Реал» и клубы АПЛ интересуются Горецкой

25 Июня 2021, 16:59,

«Барселона», «Реал» и клубы АПЛ, название которых не упоминается, интересуются полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой. Об этом сообщает Sport1.

Сообщается, что сам игрок хочет остаться в мюнхенском клубе, однако стороны пока не пришли к взаимному согласию по поводу зарплаты игрока.

Сейчас представители полузащитника ожидают новое предложение от «Баварии».

Леон Горецка перешёл в состав «Баварии» в 2018 году из «Шальке» на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что пару дней назад Горецка забил решающий гол сборной Германии в ворота команды Венгрии, который помог немцам выйти в плей-офф чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Бавария, Леон Горетцка
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