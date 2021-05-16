Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Вердер» уволил главного тренера

16 Мая 2021, 13:03,

Флориан Кофельдт, который тренировал «Вердер» с 2017 года, отправлен в отставку. 

До завершения чемпионата Германии остаётся всего лишь тур, и «Вердер» находится на 16-м месте, что заставит боеменцев бороться за выживание в стыковых матчах с соперником из второй Бундеслиги. Готовить игроков к последнему матчу в чемпионате Германии будет Томас Шааф, как сообщается на официальном сайте команды. 

Кофельдту всего лишь 38 лет. Флориан считается одним из самых перспективных тренеров Германии. В 2018 году он стал тренером года по версии Немецкого футбольного союза. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Вердер, Флориан Кофельдт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола