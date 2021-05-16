«Вердер» уволил главного тренера

Флориан Кофельдт, который тренировал «Вердер» с 2017 года, отправлен в отставку.

До завершения чемпионата Германии остаётся всего лишь тур, и «Вердер» находится на 16-м месте, что заставит боеменцев бороться за выживание в стыковых матчах с соперником из второй Бундеслиги. Готовить игроков к последнему матчу в чемпионате Германии будет Томас Шааф, как сообщается на официальном сайте команды.

Кофельдту всего лишь 38 лет. Флориан считается одним из самых перспективных тренеров Германии. В 2018 году он стал тренером года по версии Немецкого футбольного союза.