«Кёльн» спасся от вылета, «Вердер» покидает Бундеслигу

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22 Мая 2021, 18:36,
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В субботу завершился чемпионат Германии. Второй вылетевшей за «Шальке» командой стал еще один некогда грозный клуб - «Вердер». Бременцы дома проиграли «Боруссии» из Мёнхенгладбаха - 2:4. В последнем туре зону вылета покинул «Кёльн», вырвав победу в игре с «Шальке» на 86-й минуте (1:0). «Козлам» придется играть стыковые матчи.
Протокол игры
|Вердер
|2:4
|Боруссия М
|3' Штиндль Ларс (0:1)
|52' Тюрам Маркус (0:2)
|58' Бенсебаини Рами (0:3)
|67' Нойхаус Флориан (0:4)
|(1:4) Рашица Милот 80'
|(2:4) Фуллкруг Никлас 83'
Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • Топрак Омер 79' ( Мёхвальд Кевин ( 79') • Мойсандер Никлас • 87'Фридль Марко • Эггештайн Максимилиан • Мбом Жан-Мануэль 55' ( Юя Осако ( 55') • Шмид Романо • Биттенкорт Леонардо 79' ( Агу Феликс ( 79') • Зельке Дейви 67' ( Фуллкруг Никлас ( 67') • Сарджент Джош 67' ( Рашица Милот ( 67')
Запасные: Рикманн Юлиан • Эррас Патрик • Цеттерер Михаэль • Баргфреде Филипп
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами 84' ( Херрманн Патрик ( 84') • Закария Денис • 62'Нойхаус Флориан • Вольф Ханнес 35' 84' ( Янчке Тони ( 84') • Штиндль Ларс 74' ( Хофманн Йонас ( 74') • Лазаро Валентино 74' ( Эмболо Брель ( 74') • Тюрам Маркус 74' ( Вендт Оскар ( 74')
Запасные: Бейер Луис • Плеа Алассан • Зиппель Тобиас • Крамер Кристоф
22 мая. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры
|(1:0) Борнаув Себастьян 86'
Хорн Тимо • Шмиц Бенно 79' ( Майер Макс ( 79') • Борнаув Себастьян • 44'Кцихос Рафаэль • Каттербах Ноа • Эзкан Салих 79' ( Дрекслер Доминик ( 79') • Хектор Йонас • Вольф Мариус 88' ( Хорн Яннес ( 88') • Дуда Ондрей • Кайнц Флориан 58' ( Тилманн Ян ( 58') • Андерссон Себастьян 88' ( Хёгер Марко ( 88')
Запасные: Арокодаре Толуваласе • Мере Хорхе • Эхизибуэ Кингсли • Цилер Рон-Роберт
Ферманн Ральф • Беккер Тимо • Сане Салиф • Мустафи Шкодран • Mehmet Aydin • Blendi Idrizi 69' 87' ( Скрибски Стивен ( 87') • Florian Flick • 30'Арит Амин • Ощипка Бастиан • Пасьенса Гонсало 72' ( Раман Бенито ( 72') • Хопп Мэттью 89' ( Vasilios Pavlidis ( 89')
Запасные: Людевиг Килиан • Шёпф Алессандро • Лангер Михаэль • Jimmy Kaparos • Brooklyn Ezeh
22 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|2:1
|Герта
|43' Дарида Владимир (0:1)
|(1:1) Адамян Саркис 49'
|(2:1) Крамарич Андрей 90'
Пентке Филипп • Кадержабек Павел • Пош Штефан • Фогт Кевин • Сессеньон Райан 69' ( Йон Марко ( 69') • Самассеку Диади 64' ( Рюттер Жоржиньо ( 64') • Крамарич Андрей • Гриллич Флориан • Сков Роберт 64' ( Руди Себастьян ( 64') • Бебу Ила • Адамян Саркис
Запасные: Адамс Касим • Филипп Лука • Богард Мелайро
Шволов Александер • Пекарик Петер • Боята Дедрик • Штарк Никлас 64' ( Дордой Мартон ( 64') • Платтенхардт Марвин • Хедира Сами • Дарида Владимир • Леки Мэттью 59' ( Редан Дайшон ( 59') • Лёвен Эдуард 46' ( Аскасибар Сантьяго ( 46') • Радоньич Неманья • Нганкам Жессик 46' ( Лукебакио Доди ( 46')
Запасные: Ruwen Werthmueller • Клюнтер Лукас • Зефёйк Дейовайсио
22 мая. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|66' Клос Фабиан (0:1)
|72' Доан Рицу (0:2)
Кобель Грегор • Штенцель Паскаль • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер 79' ( Каминьски Марцин ( 79') • Массимо Роберто 73' ( Чурлинов Дарко ( 73') • Клемент Филипп 59' ( Ахамада Науиру ( 59' ) • 65'Каразор Атакан • Соса Борна • Фёрстер Филипп 59' ( Дидави Даниэль ( 59') • Кастро Гонсало 79' ( Аль-Гаддиуи Хамади ( 79') • Калайджич Саша
Запасные: Санкох Мохамед • Мола Клинтон • Томми Эрик • Бредлов Фабиан
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Йоаким • Лаурсен Якоб-Баррет 56' ( Де Медина Натан ( 56') • Притль Мануэль • Майер Арне • Доан Рицу 89' ( Кунце Фабиан ( 89') • Окугава Масая 89' ( Ван дер Хорн Майк ( 89') • Фогльзаммер Андреас 80' ( Шипплок Свен ( 80') • Клос Фабиан 89' ( Гебауэр Кристиан ( 89')
Запасные: Влап Михел • Линнер Оскар • Суку Себио • Хартель Марсель
22 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|3:1
|Фрайбург
|(1:0) Андре Силва 62'
|77' Чон У-Ён (1:1)
|(2:1) Туре Альмами 87'
|(3:1) Ахе Рагнар 90'
Бёрднер Элиас • Ильзанкер Штефан • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • Чендлер Тимоти 81' ( Ахе Рагнар ( 81') • Хасебе Макото • Хрустиц Айдин 36' 75' ( Тута ( 75') • Костич Филип 90' ( Дурм Эрик ( 90') • Камада Даити 81' ( Туре Альмами ( 81') • Цубер Стивен 46' ( Баркок Аймен ( 46') • Андре Силва
Запасные: Йович Лука • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Трапп Кевин
Флеккен Марк • Кюблер Лукас 34' ( Хёлер Лукас ( 34') • Линхарт Филипп • Гульде Мануэль • Гюнтер Кристиан • Шмид Жонатан • Сантамария Батист 69' ( Чон У-Ён ( 69') • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо 90' ( Квон Чхан Хун ( 90') • Петерсен Нильс 69' ( Демирович Эрмедин ( 69') • Хаберер Яник 69' ( Кайтель Янник ( 69')
Запасные: Хайнц Доминик • Шлоттербек Кевен • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
22 мая. Стадион "Deutsche Bank Park".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вердер, Кёльн