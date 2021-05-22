Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Кёльн» спасся от вылета, «Вердер» покидает Бундеслигу

22 Мая 2021, 18:36,

В субботу завершился чемпионат Германии. Второй вылетевшей за «Шальке» командой стал еще один некогда грозный клуб - «Вердер». Бременцы дома проиграли «Боруссии» из Мёнхенгладбаха - 2:4.  В последнем туре зону вылета покинул «Кёльн», вырвав победу в игре с «Шальке» на 86-й минуте (1:0). «Козлам» придется играть стыковые матчи.

Протокол игры  
Вердер 2:4 Боруссия М
    3' Штиндль Ларс (0:1)
    52' Тюрам Маркус (0:2)
    58' Бенсебаини Рами (0:3)
    67' Нойхаус Флориан (0:4)
(1:4) Рашица Милот 80'    
(2:4) Фуллкруг Никлас 83'    
Павленка Иржи Гебреселассие Теодор Топрак Омер   79' (Мёхвальд Кевин (   79') Мойсандер Никлас   87' Фридль Марко Эггештайн Максимилиан Мбом Жан-Мануэль   55' (Юя Осако (   55') Шмид Романо Биттенкорт Леонардо   79' (Агу Феликс (   79') Зельке Дейви   67' (Фуллкруг Никлас (   67') Сарджент Джош   67' (Рашица Милот (   67')
Запасные: Рикманн Юлиан Эррас Патрик Цеттерер Михаэль Баргфреде Филипп
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами   84' (Херрманн Патрик (   84') Закария Денис   62' Нойхаус Флориан Вольф Ханнес   35'   84' (Янчке Тони (   84') Штиндль Ларс   74' (Хофманн Йонас (   74') Лазаро Валентино   74' (Эмболо Брель (   74') Тюрам Маркус   74' (Вендт Оскар (   74')
Запасные: Бейер Луис Плеа Алассан Зиппель Тобиас Крамер Кристоф
22 мая. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры  
Кёльн 1:0 Шальке 04
(1:0) Борнаув Себастьян 86'    
Хорн Тимо Шмиц Бенно   79' (Майер Макс (   79') Борнаув Себастьян   44' Кцихос Рафаэль Каттербах Ноа Эзкан Салих   79' (Дрекслер Доминик (   79') Хектор Йонас Вольф Мариус   88' (Хорн Яннес (   88') Дуда Ондрей Кайнц Флориан   58' (Тилманн Ян (   58') Андерссон Себастьян   88' (Хёгер Марко (   88')
Запасные: Арокодаре Толуваласе Мере Хорхе Эхизибуэ Кингсли Цилер Рон-Роберт
Ферманн Ральф Беккер Тимо Сане Салиф Мустафи Шкодран Mehmet Aydin Blendi Idrizi   69'   87' (Скрибски Стивен (   87') Florian Flick   30' Арит Амин Ощипка Бастиан Пасьенса Гонсало   72' (Раман Бенито (   72') Хопп Мэттью   89' (Vasilios Pavlidis (   89')
Запасные: Людевиг Килиан Шёпф Алессандро Лангер Михаэль Jimmy Kaparos Brooklyn Ezeh
22 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры  
Хоффенхайм 2:1 Герта
    43' Дарида Владимир (0:1)
(1:1) Адамян Саркис 49'    
(2:1) Крамарич Андрей 90'    
Пентке Филипп Кадержабек Павел Пош Штефан Фогт Кевин Сессеньон Райан   69' (Йон Марко (   69') Самассеку Диади   64' (Рюттер Жоржиньо (   64') Крамарич Андрей Гриллич Флориан Сков Роберт   64' (Руди Себастьян (   64') Бебу Ила Адамян Саркис
Запасные: Адамс Касим Филипп Лука Богард Мелайро
Шволов Александер Пекарик Петер Боята Дедрик Штарк Никлас   64' (Дордой Мартон (   64') Платтенхардт Марвин Хедира Сами Дарида Владимир Леки Мэттью   59' (Редан Дайшон (   59') Лёвен Эдуард   46' (Аскасибар Сантьяго (   46') Радоньич Неманья Нганкам Жессик   46' (Лукебакио Доди (   46')
Запасные: Ruwen Werthmueller Клюнтер Лукас Зефёйк Дейовайсио
22 мая. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Штуттгарт 0:2 Арминия
    66' Клос Фабиан (0:1)
    72' Доан Рицу (0:2)
Кобель Грегор Штенцель Паскаль Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер   79' (Каминьски Марцин (   79') Массимо Роберто   73' (Чурлинов Дарко (   73') Клемент Филипп   59' (Ахамада Науиру (   59'   65') Каразор Атакан Соса Борна Фёрстер Филипп   59' (Дидави Даниэль (   59') Кастро Гонсало   79' (Аль-Гаддиуи Хамади (   79') Калайджич Саша
Запасные: Санкох Мохамед Мола Клинтон Томми Эрик Бредлов Фабиан
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Йоаким Лаурсен Якоб-Баррет   56' (Де Медина Натан (   56') Притль Мануэль Майер Арне Доан Рицу   89' (Кунце Фабиан (   89') Окугава Масая   89' (Ван дер Хорн Майк (   89') Фогльзаммер Андреас   80' (Шипплок Свен (   80') Клос Фабиан   89' (Гебауэр Кристиан (   89')
Запасные: Влап Михел Линнер Оскар Суку Себио Хартель Марсель
22 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры  
Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург
(1:0) Андре Силва 62'    
    77' Чон У-Ён (1:1)
(2:1) Туре Альмами 87'    
(3:1) Ахе Рагнар 90'    
Бёрднер Элиас Ильзанкер Штефан Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван Чендлер Тимоти   81' (Ахе Рагнар (   81') Хасебе Макото Хрустиц Айдин   36'   75' (Тута (   75') Костич Филип   90' (Дурм Эрик (   90') Камада Даити   81' (Туре Альмами (   81') Цубер Стивен   46' (Баркок Аймен (   46') Андре Силва
Запасные: Йович Лука Шуберт Маркус Виллемс Джетро Трапп Кевин
Флеккен Марк Кюблер Лукас   34' (Хёлер Лукас (   34') Линхарт Филипп Гульде Мануэль Гюнтер Кристиан Шмид Жонатан Сантамария Батист   69' (Чон У-Ён (   69') Хёфлер Николас Грифо Винченцо   90' (Квон Чхан Хун (   90') Петерсен Нильс   69' (Демирович Эрмедин (   69') Хаберер Яник   69' (Кайтель Янник (   69')
Запасные: Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Уфофф Бенджамин Тиль Гус
22 мая. Стадион "Deutsche Bank Park".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вердер, Кёльн
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