Как «Вердер» попрощался с Бундеслигой - видео

Бременский «Вердер» покинул Бундеслигу в первый раз за 41 год. Это случилось после домашнего поражения от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:4).

«Музыканты» ещё недавно гремели на всю Европу, выигрывали золотые медали Бундеслиги (2004), еще пять раз становились призерами в нулевых годах 21 века, брали Кубки Германии (пять триумфов за последние 30 лет) и играли в финале Кубка УЕФА 2009 года.

В прошлый раз «Вердер» сразу же выиграл вторую Бундеслигу и вернулся в элиту.

Видеообзор последнего матча бременцев в высшем дивизионе 20/21 предлагаем вашему вниманию.