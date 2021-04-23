Хедира близок к возвращению в Примеру

Немецкий полузащитник Сами Хедира, поигравший за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

Согласно информации TodoFichajes, заинтересованность в услугах 34-летнего исполнителя проявляет севильский «Бетис». Стороны уже провели предварительные переговоры и договорились о трансфере.

В настоящий момент Хедира выступает за берлинскую «Герту». Он перебрался в Бундеслигу из «Ювентуса» в феврале текущего года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии хавбек сыграл шесть матчей и отметился голевой передачей.