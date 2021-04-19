Дортмундская «Боруссия» отказалась от участия в Суперлиге

Дортмундская «Боруссия» не поддерживает идею создания европейской Суперлиги. Об этом заявил председатель совета директоров «шмелей» Ханс-Йоахим Вацке.

«Клубы намерены сделать реформу Лиги чемпионов. Что касается нас, то мы отклонили предложение об участии в Суперлиге», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что участие в турнире точно примут 12 клубов-создателей. Ими стали «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Тоттенхэм»

Флорентино Перес был назначен президентом Суперлиги.