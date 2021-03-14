Победная серия «РБ Лейпцига» прервалась в матче с «Айнтрахтом»

В центральном поединке 25-го тура чемпионата Германии играли вторая и четвёртая команды, «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Хозяева поля выглядели получше противника и гораздо чаще угрожали воротам противника, но не смогли продлить свою победную серию. На гол Эмиля Форсберга в первой атаке второго тайма гости быстро ответили результативной попыткой Даити Камада - 1:1.

«РБ Лейпциг» отстал от «Баварии» на четыре очка.