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Победная серия «РБ Лейпцига» прервалась в матче с «Айнтрахтом»

14 Марта 2021, 19:25,

В центральном поединке 25-го тура чемпионата Германии играли вторая и четвёртая команды, «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Хозяева поля выглядели получше противника и гораздо чаще угрожали воротам противника, но не смогли продлить свою победную серию. На гол Эмиля Форсберга в первой атаке второго тайма гости быстро ответили результативной попыткой Даити Камада - 1:1.

«РБ Лейпциг» отстал от «Баварии» на четыре очка.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
(1:0) Форсберг Эмиль 47'    
    61' Камада Даити (1:1)
Гулачи Петер Мукиэле Норди   90' Юпамекано Део   28' (Клостерманн Лукас (   28') Орбан Вилли Хальстенберг Марсель Клюйверт Джастин   44'   76' (Нкунку Кристофер (   76') Хайдара Амаду   86' (Хи-Чан Хван (   86') Забитцер Марсель Форсберг Эмиль   86' (Адамс Тайлер (   86') Сорлот Александр Поульсен Юссуф   76' (Ольмо Дани (   76')
Запасные: Кампль Кевин Мартинес Хосеп Конате Ибраима Хенрихс Бенджамин
Трапп Кевин Тута   69' Хасебе Макото Н'Дика Эван   49' Роде Себастьян Ильзанкер Штефан Соу Джибриль Костич Филип Камада Даити   81' (Ахе Рагнар (   81') Юнес Амин   15'   72' (Йович Лука (   72') Андре Силва   72' (Баркок Аймен (   72')
Запасные: Хрустиц Айдин Цубер Стивен Шуберт Маркус Виллемс Джетро Чендлер Тимоти
14 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт
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