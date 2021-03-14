Победная серия «РБ Лейпцига» прервалась в матче с «Айнтрахтом»

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14 Марта 2021, 19:25,
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В центральном поединке 25-го тура чемпионата Германии играли вторая и четвёртая команды, «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Хозяева поля выглядели получше противника и гораздо чаще угрожали воротам противника, но не смогли продлить свою победную серию. На гол Эмиля Форсберга в первой атаке второго тайма гости быстро ответили результативной попыткой Даити Камада - 1:1.
«РБ Лейпциг» отстал от «Баварии» на четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Форсберг Эмиль 47'
|61' Камада Даити (1:1)
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • 90'Юпамекано Део 28' ( Клостерманн Лукас ( 28') • Орбан Вилли • Хальстенберг Марсель • Клюйверт Джастин 44' 76' ( Нкунку Кристофер ( 76') • Хайдара Амаду 86' ( Хи-Чан Хван ( 86') • Забитцер Марсель • Форсберг Эмиль 86' ( Адамс Тайлер ( 86') • Сорлот Александр • Поульсен Юссуф 76' ( Ольмо Дани ( 76')
Запасные: Кампль Кевин • Мартинес Хосеп • Конате Ибраима • Хенрихс Бенджамин
Трапп Кевин • Тута • 69'Хасебе Макото • Н'Дика Эван • 49'Роде Себастьян • Ильзанкер Штефан • Соу Джибриль • Костич Филип • Камада Даити 81' ( Ахе Рагнар ( 81') • Юнес Амин 15' 72' ( Йович Лука ( 72') • Андре Силва 72' ( Баркок Аймен ( 72')
Запасные: Хрустиц Айдин • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Чендлер Тимоти
14 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт