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Нагельсманн отреагировал на слухи о предстоящей работе в «Баварии» или «Барселоне»

12 Марта 2021, 23:33,

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн не стал увиливать от прямого ответа на вопрос от потенциальной работе в «Баварии» или «Барселоне», где вскоре могут освободиться должности наставников.

- У меня контракт до 2023 года. Было бы слишком громко заявлять, что меня раздражают слухи. Я знаю, как устроен профессиональный футбол, -  заявил 33-летний тренер перед игрой с «Айнтрахтом». - Судя по всему, я бы перешел в «Тоттенхэм», «Реал», «Барселону». В этих клубах трудятся отличные тренеры, у которых есть контракты, как и у меня. Меня это не касается. Я сконцентрирован на матче с «Айнтрахтом».

Команда Нагельсманна борется с «Баварией» за первое место в Бундеслиге, отставая от мюнхенцев на два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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