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Йович доволен возвращением в «Айнтрахт»

06 Марта 2021, 12:57,

Сербский форвард Лука Йович прокомментировал свое возвращение во франкфуртский «Айнтрахт» из мадридского «Реала».

«Возращение во Франкфурт - оптимальный шаг для меня. Не сомневаюсь в том, что это было правильное решение. В «Айнтрахте» меня все устраивает. Я прикладываю максимум усилий, чтобы помогать команде добиваться успеха», - передает слова сербского нападающего AS.

Напомним, что Йович вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды, срок которой истекает летом 2021-го года.

23-летний форвард провел восемь матчей в текущем сезоне немецкой Бундеслиги и отметился тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лука Йович
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