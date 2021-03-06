Йович доволен возвращением в «Айнтрахт»

Сербский форвард Лука Йович прокомментировал свое возвращение во франкфуртский «Айнтрахт» из мадридского «Реала».

«Возращение во Франкфурт - оптимальный шаг для меня. Не сомневаюсь в том, что это было правильное решение. В «Айнтрахте» меня все устраивает. Я прикладываю максимум усилий, чтобы помогать команде добиваться успеха», - передает слова сербского нападающего AS.

Напомним, что Йович вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды, срок которой истекает летом 2021-го года.

23-летний форвард провел восемь матчей в текущем сезоне немецкой Бундеслиги и отметился тремя забитыми мячами.