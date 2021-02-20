Холанн покинет «Боруссию» летом, если клуб не выполнит важное условие

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20 Февраля 2021, 12:34,
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Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн может покинуть дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, об этом рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Кристиан Фальк.
Согласно сведениям журналиста, нападающий примет решение о смене команды, если «шмели» не квалифицируются в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Главными претендентами на Эрлинга являются мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
В нынешнем сезоне Бундеслиги «Боруссия» набрала 33 балла после 21-го тура. Команда располагается лишь на шестом месте в турнирной таблице.
Холанн принял участие в 16 встречах, записав себе в актив 15 забитых мячей и три ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
В МЮ к Сульшеру нужно. Лишним не будет там.
МЮ сами еще не уверены, что смогут выполнить условие попадания в ЛЧ, с такой игрой есть шанс скатиться ниже 4 места, очковый разрыв там минимальный.