Холанн покинет «Боруссию» летом, если клуб не выполнит важное условие

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн может покинуть дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, об этом рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Кристиан Фальк.

Согласно сведениям журналиста, нападающий примет решение о смене команды, если «шмели» не квалифицируются в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Главными претендентами на Эрлинга являются мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Бундеслиги «Боруссия» набрала 33 балла после 21-го тура. Команда располагается лишь на шестом месте в турнирной таблице.

Холанн принял участие в 16 встречах, записав себе в актив 15 забитых мячей и три ассиста.