Арнольд подписал новый контракт с «Вольфсбургом»

|
13 Февраля 2021, 16:00,
|
|
Полузащитник Максимилиан Арнольд пролонгировал сотрудничество с «Вольфсбургом», об этом рапортует клубная пресс-служба.
Новое трудовое соглашение между «волками» и 26-летним исполнителем рассчитано до середины 2026-го года. Предыдущий контракт истекал летом 2022-го года.
Максимилиан является воспитанником академии «Вольфсбурга». За первую команду хавбек выступает с 2011-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Арнольд провел 17 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
«Вольфсбург» имеет 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вольфсбург, Максимилиан Арнольд