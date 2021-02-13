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Арнольд подписал новый контракт с «Вольфсбургом»

13 Февраля 2021, 16:00,

Полузащитник Максимилиан Арнольд пролонгировал сотрудничество с «Вольфсбургом», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Новое трудовое соглашение между «волками» и 26-летним исполнителем рассчитано до середины 2026-го года. Предыдущий контракт истекал летом 2022-го года.

Максимилиан является воспитанником академии «Вольфсбурга». За первую команду хавбек выступает с 2011-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Арнольд провел 17 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Вольфсбург» имеет 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вольфсбург, Максимилиан Арнольд
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