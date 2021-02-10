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​Боатенг покинул расположение «Баварии» перед финалом клубного чемпионата мира – бывшую девушку игрока нашли мёртвой

10 Февраля 2021, 17:37,

Пресс-служба «Баварии» сообщила об отъезде из расположения команды защитника Жерома Боатенга. Футболист отправился в Мюнхен по личным причинам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка, с которой Боатенг расстался около недели назад, была найдена мёртвой.

В настоящее время «Бавария» находится в Катаре и готовится к финальному матчу клубного чемпионата мира. В четверг вечером противостоять мюнхенцам в борьбе за трофей будет мексиканский «Тигрес».

В нынешнем сезоне Жером Боатенг принял участие в двадцати трёх матчах «Баварии». На счету защитника два гола и один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Жером Боатенг
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