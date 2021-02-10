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​Бывшая девушка Боатенга найдена мёртвой – пара рассталась неделю назад

10 Февраля 2021, 16:45,

Двадцатипятилетняя модель Касия Ленхардт была найдена мёртвой в берлинской квартире во вторник вечером, пишет на своих страницах Daily Mail. Смерть девушки полиция не рассматривает как насильственную.

Ленхардт является бывшей девушкой футболиста «Баварии» Жерома Боатенга. При этом пара разорвала отношения только второго февраля. С тех пор Ленхардт и Боатенг успели обменяться уколами через социальные сети и СМИ. Футболист заявил, что девушка шантажировала его в отношениях, а также имела проблемы с алкоголем. Касия, в свою очередь, называла Жерома «дьяволом» и «обманщиком».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Жером Боатенг
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