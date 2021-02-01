Хедира – о переходе в «Герту»: «Я хочу играть в футбол, а клуб хочет развиваться и добавиться успеха»

Полузащитник Сами Хедира прокомментировал переход из «Ювентуса» в «Герту».

«Переговоры шли несколько дней. Решающим фактором стало то, что я хотел играть в футбол, а «Герта» хочет развиваться и добиваться успеха. Я очень внимательно следил за Бундеслигой, конечно, видел все результаты. Берлин – столица, а «Герта» - сильный клуб. Очень хочу помочь команде!» - цитирует Хедиру пресс-служба «Герты».

33-летний Хедира покинул Бундеслигу в 2007-м году. В Германии полузащитник выступал только за «Штуттргарт», воспитанником которого он является.

После девятнадцати туров «Герта» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии.