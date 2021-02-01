Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хедира – о переходе в «Герту»: «Я хочу играть в футбол, а клуб хочет развиваться и добавиться успеха»

01 Февраля 2021, 21:38,

Global Look Press

Полузащитник Сами Хедира прокомментировал переход из «Ювентуса» в «Герту».

«Переговоры шли несколько дней. Решающим фактором стало то, что я хотел играть в футбол, а «Герта» хочет развиваться и добиваться успеха. Я очень внимательно следил за Бундеслигой, конечно, видел все результаты. Берлин – столица, а «Герта» - сильный клуб. Очень хочу помочь команде!» - цитирует Хедиру пресс-служба «Герты».

33-летний Хедира покинул Бундеслигу в 2007-м году. В Германии полузащитник выступал только за «Штуттргарт», воспитанником которого он является.

После девятнадцати туров «Герта» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Герта, Сами Хедира
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола