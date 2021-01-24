Флик: «Нам всё ещё есть в чем прибавлять»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Шальке» (4:0).

«После двух поражений было важно продемонстрировать некоторую стабильность. Здорово, что нам удалось сыграть два подряд матча на ноль. Мы довольны результатом, но нам всё ещё есть в чем прибавлять, особенно, это касается эффективного владения мячом.

Мы воспользовались тем, что конкуренты потеряли очки, теперь у нас есть некоторый запас, но по-прежнему важно подходить к каждому матчу ответственно и выкладываться на все 100%.

Сейчас у нас будет два выходных, необходимо привести голову в порядок, после чего мы продолжим готовиться к следующим матчам», - цитирует Флика Goal.