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Флик: «Нам всё ещё есть в чем прибавлять»

24 Января 2021, 23:40,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Шальке» (4:0).

«После двух поражений было важно продемонстрировать некоторую стабильность. Здорово, что нам удалось сыграть два подряд матча на ноль. Мы довольны результатом, но нам всё ещё есть в чем прибавлять, особенно, это касается эффективного владения мячом.

Мы воспользовались тем, что конкуренты потеряли очки, теперь у нас есть некоторый запас, но по-прежнему важно подходить к каждому матчу ответственно и выкладываться на все 100%.

Сейчас у нас будет два выходных, необходимо привести голову в порядок, после чего мы продолжим готовиться к следующим матчам», - цитирует Флика Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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